living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يدعو أمام الكونغرس للتصفيق لماسك ولبرنامجه

5
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفيدرالية.
 
وفي أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، قال ترامب مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين "شكرا لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك".
 
وأكد أنه إنه سيوقف الهدر في الإنفاق، وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك، وسط تصفيق حاد من الجمهوريين بالقاعة.
 
وقال الرئيس الأميركي: "إيلون لم يحتج لهذا، لم يحتج لهذا أبداً. وأظن الديمقراطيين يقدرون ما يفعله، ولكنهم لا يريدون قول ذلك".
 
وقوبلت الإشادة بماسك بهتافات وتصفيق حار من الجمهوريين، بينما رفع الديمقراطيون لافتات احتجاجية تحمل عبارات مثل "ماسك يسرق".
 
واتهم الإدارة السابقة بإنفاق أموال على المهاجرين غير الشرعيين، وبرامج للمتحولين جنسياً، وقال إن هناك عدداً كبيراً من الناس ممن يتلقون الضمان الاجتماعي وأعمارهم أكثر من 160 عاماً، وأناس فوق 200 عاماً، ملمحاً إلى وجود فساد.
 
وقال: "سنعثر على هذه الأموال، ولن يكون الأمور جميلاً، وسنوقف الهدر، ونحقق التوازن في الميزانية الفيدرالية".
 
وتعهد بطرد وإقالة أي موظف فيدرالي يعارض تنفيذ أجندته، وقال "عهد طغيان البيروقراطيين غير المنتخبين انتهى".
 
وأضاف أنه يريد منح إعفاءات ضريبية لمالكي السيارات على قروض سياراتهم "فقط إذا كانت السيارات مصنوعة في الولايات المتحدة".
 
وقال إن مصنعي السيارات بالخارج سيدفعون تعريفة جمركية، مشيراً إلى أنه تحدث إلى أكبر 3 شركات لصناعة السيارات.
 
وأضاف أنه في 2 أبريل المقبل، سيفرض جمارك متبادلة، على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout