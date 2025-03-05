ترامب يدعو أمام الكونغرس للتصفيق لماسك ولبرنامجه

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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفيدرالية.

وفي أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، قال ترامب مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين "شكرا لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك".

وأكد أنه إنه سيوقف الهدر في الإنفاق، وأشار في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك، وسط تصفيق حاد من الجمهوريين بالقاعة.

وقال الرئيس الأميركي: "إيلون لم يحتج لهذا، لم يحتج لهذا أبداً. وأظن الديمقراطيين يقدرون ما يفعله، ولكنهم لا يريدون قول ذلك".

وقوبلت الإشادة بماسك بهتافات وتصفيق حار من الجمهوريين، بينما رفع الديمقراطيون لافتات احتجاجية تحمل عبارات مثل "ماسك يسرق".

واتهم الإدارة السابقة بإنفاق أموال على المهاجرين غير الشرعيين، وبرامج للمتحولين جنسياً، وقال إن هناك عدداً كبيراً من الناس ممن يتلقون الضمان الاجتماعي وأعمارهم أكثر من 160 عاماً، وأناس فوق 200 عاماً، ملمحاً إلى وجود فساد.

وقال: "سنعثر على هذه الأموال، ولن يكون الأمور جميلاً، وسنوقف الهدر، ونحقق التوازن في الميزانية الفيدرالية".

وتعهد بطرد وإقالة أي موظف فيدرالي يعارض تنفيذ أجندته، وقال "عهد طغيان البيروقراطيين غير المنتخبين انتهى".

وأضاف أنه يريد منح إعفاءات ضريبية لمالكي السيارات على قروض سياراتهم "فقط إذا كانت السيارات مصنوعة في الولايات المتحدة".

وقال إن مصنعي السيارات بالخارج سيدفعون تعريفة جمركية، مشيراً إلى أنه تحدث إلى أكبر 3 شركات لصناعة السيارات.

وأضاف أنه في 2 أبريل المقبل، سيفرض جمارك متبادلة، على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.