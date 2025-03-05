ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلفه جو بايدن، صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي خطاب أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، قال ترامب إن إدارته حققت إنجازات عظيمة، وإن "معظم الأميركيين يرون أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي ل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ونسب ترامب الفضل لنفسه في "تحرك سريع وحازم" لإعادة توجيه اقتصاد البلاد وسياسات الهجرة والخارجية، وذلك خلال إطلاعه الكونغرس والشعب الأميركي حول محصلة أسابيعه الأولى في البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن موضوع خطاب ترامب كان "تجديد الحلم الأميركي"، حيث استعرض إنجازاته ودعا الكونغرس إلى تخصيص المزيد من الأموال لتمويل حملته الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.