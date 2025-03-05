كونسورتيوم أميركي بصدد الاستحواذ على ميناءين في قناة بنما

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أعلنت شركة هاتشيسون في هونغ كونغ، الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقا مبدئيا ستبيع بموجبه ميناءين يقعان عند طرفي قناة بنما إلى كونسورتيوم أميركي تقوده "بلاك روك" العملاقة في مجال إدارة الأصول، في خطوة تأتي بعد أسابيع من توجيه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تهديدات بشأن القناة.

وقالت مجموعة "سي كاي هاتشيسون القابضة" إنها ستبيع حصة 90 في المئة في "شركة موانئ بنما"، إضافة إلى مجموعة من الموانئ غير الصينية، إلى تحالف تقوده "بلاك روك"، وذلك مقابل نحو 19 مليار دولار، بما في ذلك دين صاف قدره 5 مليارات دولار.

ويضمّ الكونسورتيوم بالإضافة إلى بلاك روك شركتي "غلوبل إنفراستراكتشر بارتنر" و"ترمينال إنفستمنت".

وقال الطرفان في بيان مشترك وإعلان موجّه إلى بورصة هونغ كونغ إنهما دخلا في فترة 145 يوما من المفاوضات الحصرية.

وتدير شركة هاتشيسون منذ عقود ميناءي بالبوا وكريستوبال الواقعين على طرفي القناة التي تصل بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

ومنذ توليه منصبه في يناير، هاجم ترامب ما اعتبره سيطرة صينية على القناة التي تعدّ ممرا استراتيجيا وحيويا كانت الولايات المتحدة تديره في السابق.

ومنذ العام 2000، تدير هيئة قناة بنما، وهي مؤسسة مستقلة يعين الرئيس البنمي والبرلمان أعضاء مجلس إدارتها، القناة التي يمر عبرها نحو 5% من التجارة العالمية. ونجحت الهيئة في تحسين الممر المائي والأقفال التي يزيد عمرها على قرن للسماح بمرور السفن الأكبر حجما.

وتعليقا على الصفقة التي تمّ التوصّل إليها، أعلنت الحكومة البنمية، الثلاثاء، أنّ عملية بيع هذين الميناءين هي نتاج اتفاق "بين شركات خاصة".

وقالت الحكومة في بيان إنّ "هذه معاملة عالمية بين شركات خاصة، مدفوعة بمصالح متبادلة".

ولفتت الحكومة إلى أنّ عملية التدقيق المالي الجارية بحقّ شركة "موانئ هاتشيسون بي بي سي"