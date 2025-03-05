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بينما كان ترامب يلقي خطابه رفع عصاه و.. من هو النائب الذي طرد من الكونغرس؟

5
MARCH
2025
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بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابه أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، ارتفعت صيحات استهجان من قبل بعض النواب الديمقراطيين.

فما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى مقاطعته، وعندما تواصلت صيحات الاستهجان، هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها.

صاح بوجه ترامب
فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري.

ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع عن ولاية تكساس، إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

وكان ترامب تطرق إلى العديد من الملفات خلال خطابه الطويل الذي امتد أكثر من ساعة ونصف، وهو الأطول في تاريخ الخطابات من هذا النوع.

ووعد بجعل أميركا أقوى، منتقدا "الكارثة الاقتصادية" التي ورثتها إدارته من الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، الذي وصفه بالرئيس الأسوأ في تاريخ البلاد.

كما تعهد بأنّ الولايات المتّحدة "لن تكون بعد اليوم "يقظة"، وهو مصطلح يستخدمه المحافظون لوصف ما يعتبرونه تشدّدا مفرطا في تلبية مطالب الأقليّات.

كذلك هدد بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ووعد بوقف الهدر الذي قدر بملايين الدولارات.

من هو غرين؟
يذكر أن النائب "المطرود" آل غرين، ناشط ومحامي، وممثل عن ولاية تكساس منذ 2005

كما كان من أول النواب الذين دعوا إلى عزل ترامب ومساءلته خلال ولايته الأولى.

وبحسب الموقع الإلكتروني لغرين، فقد كان أول مشرع يقدم ويفرض التصويت على ثلاث مواد تتعلق بعزل ترامب في الكونغرس 115 و116.

 

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