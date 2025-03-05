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ماذا قال ترامب في أطول خطاب لرئيس أميركي أمام الكونغرس؟

5
MARCH
2025
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ألقى دونالد ترامب ليل الثلاثاء خطابا استغرق ساعة و40 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أميركي خلال جلسة مشتركة للكونغرس.

وحطّم خطاب الرئيس الجمهوري الرقم القياسي السابق الذي سجّله الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000.

ماذا قال ترامب بشأن زيلينسكي؟

أعلن ترامب أنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنه "مستعدّ" للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وكذلك أيضا لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنحها حقّ استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.

وقال ترامب "لقد تلقيتُ رسالة مهمّة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. تقول الرسالة إنّ أوكرانيا مستعدّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم".

وأضاف "آن الأوان لوقف هذه الحرب العبثية"، مشيرا إلى أن زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أميركا.

ماذا قال بشأن قناة بنما؟

أعلن ترامب أمام الكونغرس أنّ بلاده باشرت "استعادة" قناة بنما، وذلك إثر إبرام شركة من هونغ كونغ اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم أميركي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة.

وقال ترامب إنّه "من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر، ستستعيد إدارتي قناة بنما، وقد بدأنا بالفعل في القيام بذلك. نحن نستعيدها".

ماذا قال بشأن غرينلاند؟

جدّد ترامب التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، مؤكّدا لسكّان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي أنّ الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم".

وقال ترامب "نحن بحاجة إلى (غرينلاند) حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي - وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها (...) معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".

ماذا قال بشأن الفضاء والمريخ؟

قال ترامب إن بلاده ستغرس العلم الأميركي في كوكب المريخ وغير المريخ.

ماذا قال بشأن عصابات المخدرات؟

تعهّد ترامب بأنه سيشنّ حربا على عصابات المخدّرات المكسيكية" التي تشكّل "تهديدا خطرا للأمن القومي" للولايات المتّحدة.

وقال إنّ "العصابات تشنّ حربا على أميركا، وقد حان الوقت لأميركا لأن تشنّ حربا على العصابات، وهذا ما نفعله"، مذكّرا بأنّه أدرج العديد من هذه الكارتيلات على قائمة المنظمات الإرهابية.

ماذا قال بشأن كندا؟

هدد الرئيس الأميركي كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25 % على الواردات من الدولة المجاورة.

وفي خطابه هاجم ترامب الاتّحاد الأوروبي ودولا مثل كندا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية بسبب ما اعتبرها ممارسات تجارية "غير عادلة".

وقال "هذا يحدث من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. هذا النظام ليس عادلا للولايات المتحدة، ولم يكن كذلك أبدا".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على شركائها التجاريين في الثاني من أبريل تعرفات جمركية مماثلة لتلك المفروضة عليها.

ووعد ترامب بأن تدرّ هذه الرسوم الجمركية عائدات بـ"تريليونات الدولارات"، مؤكدا أنها ستخلق كذلك فرص عمل.

 

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