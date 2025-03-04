"انتكاسة جديدة".. إليكم حالة البابا فرنسيس!

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس تعرض لأزمتين حادتين جديدتين في الجهاز التنفسي ما استدعى إخضاعه للتنفس الاصطناعي، في انتكاسة جديدة بمعاناته من الالتهاب الرئوي، بحسب " روسيا اليوم" .

وفي أحدث تحديث لحالته الصحية، أوضح الفاتيكان أن "الأطباء استخرجوا كميات كبيرة من المخاط من رئتيه خلال عمليتي تنظير قصبي، حيث يتم إدخال أنبوب مزود بكاميرا وأداة شفط إلى المجاري الهوائية لإزالة السوائل".

وأشار البيان إلى أن "المخاط كان استجابة طبيعية للجسم للعدوى الأصلية بالالتهاب الرئوي وليس عدوى جديدة، إذ لم تظهر الاختبارات المخبرية أي بكتيريا جديدة".

وأكد الفاتيكان أن "البابا لا يزال يقظا، متجاوبا، ومتعاونا مع الطاقم الطبي".

لم يحدد الأطباء ما إذا كانت حالته مستقرة، لكنهم تحدثوا عن الأزمات بصيغة الماضي، ما يشير إلى أنها قد انتهت.