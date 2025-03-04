مصرع 8 أشخاص بانهيار جليدي في جبال الهيمالايا

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لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 46 آخرين إثر انهيار جليدي غمر موقعا إنشائيا في منطقة نائية بجبال الهيمالايا شمالي الهند.

موقع الحادث

وانتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث الـ8 و46 شخصا أحياء من تحت الأنقاض بعد أن ضرب انهيار جليدي معسكر بناء الأسبوع الماضي بالقرب من قرية مانا على الحدود مع التبت.

وبقي العمال تحت الثلوج والحطام في أعقاب الانهيار الجليدي وظلوا هناك لأكثر من يومين بينما حاول رجال الإنقاذ والشرطة الوصول إليهم في درجات حرارة تحت الصفر.

واستخدمت فرق الإنقاذ نظام الكشف القائم على الطائرات المسيرة للمساعدة في عمليات البحث الخاصة به والكلاب البوليسية.

وروى أحد الناجين، عامل البناء أنيل الذي لم يذكر سوى اسمه الأول عملية إنقاذه بعد ساعات من دفنه تحت الانهيار الجليدي.

وقال أنيل الذي يبلغ من العمر أواخر العشرينيات لوكالة "فرانس برس" من سريره في المستشفى: "كان الأمر وكأن ملائكة الله جاءت لإنقاذنا بسبب الطريقة التي غمرتنا بها الثلوج، لم يكن لدينا أمل في البقاء على قيد الحياة".