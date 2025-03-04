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اختفاء مقاتلة فلبينية خلال مهمة جنوبي البلاد

4
MARCH
2025
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أعلن في الفلبين اختفاء مقاتلة تابعة للقوات الجوية على متنها طياران خلال عملية قتالية ليلية لدعم القوات البرية التي تقاتل المتمردين في إحدى المقاطعات جنوبي البلاد.
 
وأشار المسؤولون اليوم الثلاثاء إلى أنه يجري البحث عن الطائرة على نطاق واسع، وفقدت الطائرة طراز "إف إيه-50" الاتصال بالطائرات الأخرى التابعة للقوات الجوية المشاركة في المهمة التكتيكية نحو منتصف ليل أمس الاثنين قبل الوصول إلى المنطقة المستهدفة.
 
وقالت القوات الجوية إن الطائرات الأخرى عادت بأمان إلى قاعدة جوية في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين، دون تقديم تفاصيل أخرى لأسباب أمنية.
 
وأوضح مسؤول عسكري فلبيني لوكالة أسوشيتد برس أن الحادث وقع في مقاطعة جنوبية "حيث كانت الطائرة في مهمة ضد المتمردين".
 
وتحدث المسؤول شرط عدم الإفصاح عن هويته لأنه ليس مخولا له مناقشة "الوضع الحساس علنا".
 
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الفلبينية كولونيل ما كونسويلو كاستيلو: "نأمل في العثور على أفراد الطاقم والطائرة قريبا ونطلب منكم الانضمام إلينا في الدعاء خلال هذا الوقت الحرج".
 
ولم يتضح ما إذا كان سيتم منع بقية الطائرات من طراز "إف إيه-50" من الطيران بعد الحادث.
 
وتلقت الفلبين 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض طراز "إف إيه-50" بدءا من عام 2015 من شركة "كوريا للصناعات الفضائية المحدودة" في كوريا الجنوبية، مقابل18.9 مليار بيزو (331 مليون دولار) فيما كان يعد آنذاك أكبر صفقة في إطار برنامج التحديث العسكري الذي توقف مرارا وتكرارا بسبب نقص الأموال.
 
وبعيدا عن مكافحة "التمرد" تم استخدام الطائرات في مجموعة من الأنشطة من بينها الاحتفالات الوطنية الكبرى والدوريات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
روسيا اليوم
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