في يوم "الاثنين الزهري"... قتلى وجرحى في عملية دهس بألمانيا

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سقط قتيلان على الأقل وأصيب 25 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث دهس خطير بمدينة مانهايم، غرب البلاد.



وأعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية لقناة إن.تي.في التلفزيونية أن عملية للشرطة جارية في مدينة مانهايم في أعقاب حادث الدهس "الخطير"، نقلاً عن "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية باعتقال السائق المتورط في الحادث، غير أن دوافع الحادث لا تزال غامضة. والسيارة التي نفذت الدهس من طراز "SUV".



يذكر أن تنظيم "داعش" دعا مناصريه لتنفيذ هجمات في يوم "الاثنين الزهري" الذي يشكل بداية المهرجانات في ألمانيا.



وعلى إثر حادث الدهس، الاثنين، ألغيت عدة مهرجانات في بعض المدن الألمانية.