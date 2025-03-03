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النرويج: لم نحسم قرارنا بعد تجاه إرسال قوات إلى أوكرانيا

3
MARCH
2025
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أشار رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إلى أن بلاده لم تحسم قرارها بعد تجاه إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، لافتا إلى الكثير من القضايا التي يجب توضيحها في هذا الشأن.
 
وقال الوزير في مقابلة مع قناة "بلومبرغ تي في": "لن أخمن الآن بشأن القوات النرويجية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى توضيح... أنا لا أفتح الباب ولا أغلقه".
 
وأضاف أن النرويج ستواصل تقديم الدعم لكييف، وربما تزيده.
 
ونقلت صحيفة "تليغراف" عن مصادر في الحكومة البريطانية أن قادة بريطانيا وفرنسا يناقشون سرا إرسال قوات "حفظ سلام" مشتركة إلى أوكرانيا بعد انتهاء النزاع في أراضيها.
 
من جهتها، أفادت خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية بأن الغرب يريد أن ينشر في أوكرانيا ما يسمى بقوات حفظ سلام يبلغ عددها حوالي 100 ألف شخص لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. وترى الاستخبارات الروسية أن ذلك سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.
 
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع. وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ سلام في أوكرانيا.
روسيا اليوم
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