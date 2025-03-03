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رد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على اتهامات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون له بالعمالة لموسكو بإعادة نشر "صورة تاريخية تجمعها بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف".

في وقت سابق، علقت هيلاري كلينتون على تقارير حول أمر وزير الدفاع بوقف أنشطة القيادة السيبرانية الأمريكية ضد روسيا، واتهمت هيغسيث بالعمل لصالح موسكو. ردا على ذلك، نشر الوزير صورة لكلينتون مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكتب موقع "بي جاي ميديا": "تم التقاط هذه الصورة خلال محاولة هيلاري كلينتون الفاشلة لإعادة تشغيل العلاقات مع روسيا عندما كانت وزيرة خارجية في عهد باراك أوباما... بالطبع، فشل فريقها حتى في هذه المهمة البسيطة، حينما ترجم فريقها كلمة Restart "إعادة التشغيل أو إعادة التحميل" إلى "زياة الحمولة".

ووصف الموقع انتقادات الديمقراطيين لجهود إدارة ترامب لتحسين العلاقات مع موسكو بالنفاق.

وفي يوم الجمعة، أفادت وكالة Record نقلا عن مصادر أن هيغسيث أمر القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف أي أنشطة ضد روسيا. ومع ذلك، كما أوضحت الوكالة، فإن هذا الإجراء لا يشمل وكالة الأمن القومي وأنشطتها الاستخباراتية تجاه روسيا.