living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3 "صدمات" فجرت خلاف ترامب - زيلينسكي بالبيت الأبيض.. وهذه تفاصيلها

3
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كانت موجة الصراخ في المكتب البيضاوي يوم الجمعة صادمة، لكنها لم تكن مفاجئة للغاية لأي شخص قريب من الرئيس دونالد ترامب أو نائب الرئيس فانس.

وفي السر، يرى ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه مؤيد للرئيس السابق جو بايدن، و"ضعيف جاحد"، ومقدر له أن يخسر أمام روسيا.

ويعتقد مستشارو ترامب أن زيلينسكي يرى ترامب على أنه مؤيد لبوتين، و"أحمق" مقدر له أن يجعله يخسر أمام روسيا.

وكان زيلينسكي قد تلقى ضربتين بالفعل قبل جلوسه مع ترامب وفانس. وكانت هذه هي الخلفية لمحادثة أصبحت ربما أكثر خلاف تلفزيوني ملحمي في السياسة الخارجية في التاريخ وهي الحجة التي هزت أوروبا وأظهرت بوضوح تحولًا حادًا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه روسيا وفقا لـ"أكسيوس".

وبدأ الأمر بما اعتبره فريق ترامب توجيه ضربة ثالثة أخيرة ضد زيلينسكي: فقد اختلف علنًا مع فانس، الذي اتهم زيلينسكي بمحاولة "التظلم" أمام وسائل الإعلام. وقال فانس إن زيلينسكي لم يُظهر ما يكفي من الشكر للولايات المتحدة لتمويل دفاع أوكرانيا أو لترامب لمحاولته إحلال السلام.

وجاءت الضربة الثانية قبل اجتماع يوم الجمعة مباشرة، عندما وصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض بدون بدلة أو سترة، كما طلب منه، وقد اعتبر موظفو البيت الأبيض ذلك عدم احترام.

وجاءت الضربة الأولى، كما أوردتها "أكسيوس" لأول مرة، في 15 فبراير، عندما انتقد زيلينسكي علنًا صفقة التعدين المقترحة مع أوكرانيا والتي ناقشها بشكل خاص في اليوم السابق في ميونيخ مع فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وكانت الخطة يوم الجمعة أن يوقع زيلينسكي على نسخة جديدة من الاتفاق كجزء من خطة لإنهاء الحرب لكن هذا لم يحدث.

وبحسب تقرير "أكسيوس" يرى ترامب الجغرافيا السياسية من حيث المفاوضات بين الدول القوية والشخصيات الكبيرة. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو مساوٍ في هذا النموذج لكن زيلينسكي زعيم دولة أصغر نجت بفضل السخاء الأميركي وليس غير ذلك. كما يتعامل ترامب مع السياسة مثل صفقة تجارية أو بصفته مالك كازينو سابق، كنوع من لعبة البوكر.

وفي لحظة التصادم أخبر ترامب زيلينسكي أنه ليست لديه أوراق ليلعبها أمام روسيا وليرد زيلينسكي: "أنا لا ألعب الورق. أنا جاد للغاية". رد ترامب: "أنت تلعب الورق. أنت تخاطر بحياة الملايين من الناس".

وكانت توقعات ترامب بالاحترام من قبل زيلينسكي عالية بشكل خاص بسبب المساعدات الضخمة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

لكن كانت العلاقة بينهما متوترة منذ عام 2019، عندما تمت محاكمة ومحاولة عزل ترامب لمحاولته الاستفادة من زيلينسكي لتحقيق مكاسب سياسية ضد جو بايدن.

ولطالما شعر فانس بالكراهية تجاه زيلينسكي وتمويل معركة أوكرانيا ضد غزو روسيا. وفي سباقه لمجلس الشيوخ لعام 2022 في أوهايو، ترشح فانس على أساس إنهاء المساعدات لأوكرانيا.

وخلال الانتخابات الرئاسية، زار زيلينسكي مصنع أسلحة في بنسلفانيا ووقع على صواريخ مع الرئيس بايدن. واستشهد فانس بهذه الزيارة يوم الجمعة، متهمًا زيلينسكي بـ "القيام بحملة مع بايدن ضد الجمهوريين".

وكان الديمقراطيون والحلفاء الأوروبيون، الذين كانوا أكثر انحيازًا إلى بايدن من ترامب، مذهولين من مشهد المكتب البيضاوي وكيف بدا أن ترامب يتجاهل عدوان بوتين على أوكرانيا.

وقال مستشار كبير في البيت الأبيض إن زيلينسكي رفض قبول حقيقة أن الناس سئموا من تمويل هذه الحرب.. ويقول المنتقدون إن ترامب تصرف كشخصية غير رسمية أكثر من كونه رئيسًا أو ضابط إنفاذ قانون.

وحتى الآن، يبدو السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان ترامب وزيلينسكي قادرين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام لأوكرانيا. وإذا لم يحدث ذلك، فإن اشتباك يوم الجمعة قد يُسجَّل في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية باعتباره أكثر أهمية مما يبدو بالفعل.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout