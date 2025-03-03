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الشرق الأوسط السعودية: "تل ابيب"-

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها الى الدولة العبرية، مؤكدا أنها ستساعدها في «إنهاء المهمة» ضد إيران وحلفائها.

وقال نتانياهو في رسالة مصوّرة «ترمب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض».

أضاف «لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)»، مؤكدا أنه «بهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني».



