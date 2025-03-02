ما جديد صحّة البابا فرنسيس؟

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وصف الأطباء حالة البابا فرنسيس، بـ"المستقرة"، بينما يستريح ويواصل تعافيه في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج. إلا أن البابا غاب مجدداً عن قداس الظهيرة الأسبوعي، وألغى للمرة الثالثة على التوالي، موعد تقديمه لصلاة التبشير.

وأفاد الفاتيكان في تحديثه اليومي، أن "الليلة كانت هادئة، والبابا لا يزال يستريح". ولم يعانِ البابا الحمى أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، التي من شأنها أن تشير إلى أن جسمه لا يزال يحارب عدوى.

وقد ذكر الأطباء أمس، أن حالة البابا فرانسيس (88 عاما) مستقرة، من دون الإشارة إلى أن حالته حرجة، وأفادوا مجدداً باستمرار تحسّنه.

ويأتي تقييم الأطباء الذي يتّسم بالتفاؤل، بعد تعرّض البابا لأزمة تنفسية أدّت إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي غير جراحي.