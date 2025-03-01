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ماسك: ترامب أصر على وقف إطلاق النار بينما زيلينسكي ركز على طلب المزيد من الأموال لمواصلة القتال

1
MARCH
2025
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انتقد إيلون ماسك رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأميركية تركيز فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على طلب المزيد من الأموال ومواصلة القتال، بدلا من السعي إلى تحقيق السلام، بحسب "روسيا اليوم".

وعلق ماسك على منشور في منصة "إكس" يتضمن جزءا من لقاء ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض: "ترامب أصر على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إيقاف مفرمة اللحم، بينما كان زيلينسكي يريد الحصول على أموال جديدة للاستمرا فيها".

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الجمعة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي وبخ ترامب زيلينسكي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به"، مضيفا: "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية"، وتحول اللقاء إلى مشادة كلامية بينهما.

وأفادت وكالات الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.

وبعد المشادة، صرح ترامب للصحفيين بأنه لا يرى لدى زيلينسكي رغبة في تسوية النزاع مع روسيا، وأن أوكرانيا لن تتمكن من الفوز في الصراع مع روسيا دون دعم واشنطن، وأنه يجب عليها التفكير فورا في وقف الأعمال العدائية.

وبعد اللقاء، صرح ماسك بأن زيلينسكي دمر نفسه في نظر الشعب الأميركي. ودعا إلى التحقق من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "حان الوقت لمعرفة ما الذي حدث بالفعل لمئات المليارات من الدولارات التي تم تحويلها إلى أوكرانيا".

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