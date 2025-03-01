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تفاجأ بـ81 تريليوناً في حسابه.. بدلاً من 280 دولاراً

1
MARCH
2025
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تخيل أن تستيقظ يوماً وقد هبطت عليك ثروة من حيث لا تدري، أو أن فاعل خير أودع في حسابك المصرفي الفارغ ملايين الدولارات. لا شك أن هذا سيكون يوم سعدك، ولحظة لن تنساها في حياتك.

لعل هذا ما حدث مع مواطن أميركي، لكن الفرحة لم تدم أكثر من ساعة ونصف.

فقد أودع مصرف "سيتي غروب" الأميركي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولاراً، على ما أفاد تقرير داخلي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الجمعة.

وحدث هذا التحويل المالي الخاطئ في أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها.

فيما تمكن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات.

ووفق التقرير فإن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة.

"منع خروج الأموال"
من جهته قال المصرف لوكالة فرانس برس إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال لأنه لا يملك هذا المبلغ.

كما أضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال"، مشيراً إلى أن آلياته "كانت ستمنع أيضاً خروج الأموال من البنك".

كذلك أردف أنه "بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وأتمتة الضوابط".

وأخطر "سيتي غروب" السلطات المالية الأميركية بالدفعة الخاطئة، متحدثاً عن "حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ"، بحسب مصدر نقلت عنه "فاينانشال تايمز".

غرامة بـ135.6 مليون
يذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC غرامة على البنك قدرها 135.6 مليون دولار بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.

واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك النيويوركي فشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأميركية عام 2020، والذي ينص على دفع غرامة أولية قدرها 400 مليون دولار.

 

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