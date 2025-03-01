living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غرام من الكوكايين في البيت الأبيض.. لمن؟!

1
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من المقرر إعادة فتح التحقيق في حادثة العثور على غرام واحد من الكوكايين في البيت الأبيض في تموز 2023، بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته حول الحادثة، مشيرًا إلى أن المخدر قد يكون يعود لجو بايدن أو ابنه هانتر، وذلك في مقابلة مع مجلة The Spectator البريطانية هذا الأسبوع.

وكان عناصر من الخدمة السرية قد عثروا على الكوكايين في ظرف داخل إحدى الخزائن الصغيرة المخصصة للعاملين والزوار في البيت الأبيض لتخزين هواتفهم المحمولة، بالقرب من الجناح الغربي حيث يقع المكتب البيضاوي والمكاتب التابعة للرئيس ومساعديه. كما يتم في هذه المنطقة جمع بيانات الزوار والتدقيق بما تلتقطه كاميرات المراقبة.

وفي وقت وقوع الحادثة، كان الرئيس جو بايدن وأسرته، بما فيهم ابنه هانتر، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، حيث كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن "الخدمة السرية" قد أجرت تحقيقًا في الحادثة وأغلقت القضية بعد 10 أيام بسبب عدم وجود أدلة مادية تدين أي شخص، إلا أن ترامب كرر في عدة مناسبات تكهناته بأن الكوكايين قد يكون لبايدن أو ابنه، الذي كان قد مر بتجربة سابقة مع تعاطي المخدرات.

وفي آخر تصريحاته حول القضية، قال ترامب في المقابلة مع الصحافي الأميركي بن دومينيك إنه يعتقد أن الكوكايين كان "لجو أو هانتر"، مضيفًا أن العثور على المخدر في الخزائن كان أمرًا مثيرًا للدهشة، نظرًا لوجود العديد من بصمات الأصابع في تلك الأماكن. وأشار إلى أن عملية الفحص أظهرت أن الخزائن كانت "باردة وجافة"، مما يعني أن البصمات تم مسحها بعناية. وقال ترامب: "إذا قمت بفحص أي بصمة من تلك البصمات، سترى مئات البصمات"، وتابع "يتم مسح هذه الأشياء باستخدام أقوى أنواع الكحول".

وأوضح ترامب أنه سيتابع التحقيق مجددًا، مضيفًا: "سأنظر في ذلك لأن هناك أشياء سيئة حدثت".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout