غرام من الكوكايين في البيت الأبيض.. لمن؟!

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من المقرر إعادة فتح التحقيق في حادثة العثور على غرام واحد من الكوكايين في البيت الأبيض في تموز 2023، بعد أن كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحاته حول الحادثة، مشيرًا إلى أن المخدر قد يكون يعود لجو بايدن أو ابنه هانتر، وذلك في مقابلة مع مجلة The Spectator البريطانية هذا الأسبوع.

وكان عناصر من الخدمة السرية قد عثروا على الكوكايين في ظرف داخل إحدى الخزائن الصغيرة المخصصة للعاملين والزوار في البيت الأبيض لتخزين هواتفهم المحمولة، بالقرب من الجناح الغربي حيث يقع المكتب البيضاوي والمكاتب التابعة للرئيس ومساعديه. كما يتم في هذه المنطقة جمع بيانات الزوار والتدقيق بما تلتقطه كاميرات المراقبة.

وفي وقت وقوع الحادثة، كان الرئيس جو بايدن وأسرته، بما فيهم ابنه هانتر، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، حيث كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع. ورغم أن "الخدمة السرية" قد أجرت تحقيقًا في الحادثة وأغلقت القضية بعد 10 أيام بسبب عدم وجود أدلة مادية تدين أي شخص، إلا أن ترامب كرر في عدة مناسبات تكهناته بأن الكوكايين قد يكون لبايدن أو ابنه، الذي كان قد مر بتجربة سابقة مع تعاطي المخدرات.

وفي آخر تصريحاته حول القضية، قال ترامب في المقابلة مع الصحافي الأميركي بن دومينيك إنه يعتقد أن الكوكايين كان "لجو أو هانتر"، مضيفًا أن العثور على المخدر في الخزائن كان أمرًا مثيرًا للدهشة، نظرًا لوجود العديد من بصمات الأصابع في تلك الأماكن. وأشار إلى أن عملية الفحص أظهرت أن الخزائن كانت "باردة وجافة"، مما يعني أن البصمات تم مسحها بعناية. وقال ترامب: "إذا قمت بفحص أي بصمة من تلك البصمات، سترى مئات البصمات"، وتابع "يتم مسح هذه الأشياء باستخدام أقوى أنواع الكحول".

وأوضح ترامب أنه سيتابع التحقيق مجددًا، مضيفًا: "سأنظر في ذلك لأن هناك أشياء سيئة حدثت".