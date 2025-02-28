ترامب غاضب ويتهم زيلينسكي "بافتقار للإحترام"... مواجهة كلامية في البيت الابيض بين الرئيسين! (فيديو)

A + A -

مشهد الجدال كاملًا بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي ونائب الرئيس فانس

- فانس : هل تعتقد أنه من الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي في الولايات المتحدة وتهاجم الإدارة التي تحاول منع تدمير بلدك؟

- زيلينسكي : هل زرت أوكرانيا؟ تعال لمرة واحدة…هناك كثير من الضغوطات علينا…وقد تأتي إليكم

الرئيس ترامب يقاطع: "لا تعرف ذلك، لا تخبرنا بما سنشعر، أنت لست بمكان لتخبرنا بما سنشعر، ليس لديك حق في ذلك ليس لديكم أوراق اللعب الآن".

- الرئيس الأوكراني زيلينسكي : لست هنا للعب الأوراق

- ترامب يرفع صوته : "أنتم تخاطرون بحياة ملايين البشر! أنتم تخاطرون بالحرب العالمية الثالثة!".

فانس : هل شكرتنا يوماً؟

زيلينسكي : مرات عديدة

لمشاهدة المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي على الرابط التالي: https://x.com/mfu46/status/1895530425847857549