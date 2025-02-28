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ترامب لزيلينسكي: أنت لست في وضع يخوّلك أن تملي علينا ما يجب أن نشعر به

28
FEBRUARY
2025
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اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب من البيت الابيض خلال لقائه الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان الحرب في أوكرانيا خطيرة للغاية وكان من الممكن أن تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة مشيرا الى انه لا يوجد اتفاق مع أوكرانيا لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واكد ان بلاده سترسل أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب لزيلينسكي: أنت لست في وضع يخوّلك أن تملي علينا ما يجب أن نشعر به وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة.

ودعا ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تقديم "تنازلات"، في حين قال الأخير إنه لا يريد أن يفعل ذلك مع "القاتل" فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحافيين أثناء ترحيبه بزيلينسكي في المكتب البيضوي لإجراء محادثات "لا اتفاق بدون تنازلات. لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد لتقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".

من جهته، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تقدم على "مساومات مع قاتل على أراضينا"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. وأضاف "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا".

كذلك، قال ترامب إن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا "قريب نسبيا"، وأشاد "بالاتفاق العادل للغاية" بشأن استغلال المعادن الأوكرانية.

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