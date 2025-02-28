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صحفية داخل لقاء ترامب وستارمر.. لاحظت "أمورا غريبة"

28
FEBRUARY
2025
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كشفت صحفية مختصة بشؤون الحكومة الأميركية، عن ملاحظاتها الخاصة، خلال تواجدها في اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

وقالت ليزي بوشان، صحفية البيت الأبيض في صحيفة "الميرور" البريطانية، إن المكتب البيضاوي الشهير، أصغر مما يتصور الكل.

وقالت: "الغرفة أصغر بكثير مما تظهر على شاشة التلفزيون وكان الضجيج غامرا في بعض الأحيان، حيث كان الصحفيون يصرخون ويرفعون أيديهم في الهواء".

الورقة الرابحة

وقالت بوشان إن ستارمر كان يحمل "ورقة رابحة" لكسب الرئيس الأميركي، وهي دعوة خطية من الملك تشارلز للرئيس الأميركي لزيارة بريطانيا.

وقالت: "عندما أخرج ستارمر الظرف من سترته وسلمه إلى الرئيس، بدا متوترا بعض الشيء، لكن هذه الخطوة كسرت الجمود، وكان من الواضح إنها أسعدت ترامب، المحب للعائلة الملكة في بريطانيا".

وبعد الحوار الذي قدمه الزعيمان، انحنى ترامب إلى الأمام في كرسيه وبدأ في تلقي الأسئلة، وبدا مستمتعا بهذه الفقرة من اللقاء.

كان ترامب واثقا من نفسه، لكنه أظهر جانبا "مهزوزا" عندما حاول التظاهر بأنه لم يطلق على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقب "الديكتاتور"، وفقا لبوشان.

لقطات غريبة

ولم يخل الاجتماع من بعض التصرفات الغريبة من ترامب، التي لاحظتها بوشان.

على سبيل المثال، عندما تلقى سؤالا من الصحفي كريس هوب، قال ترامب إن هوب "يمتلك وجها جميلا".

كما بالغ في الإطراء بزوجة ستارمر، فيكتوريا، التي لم يلتق بها أبدا.

ولاحظت بوشان أمرا غريبا جدا، على حد وصفها، وهو العدد الهائل من المسؤولين والسياسيين الذين جلسوا بصمت أثناء انعقاد الجلسة، مما جعل الأمر يبدو وكأنه مجرد مسرحية.

ولكنها شددت على أن ستارمر "كان ذكيا" في ترك ترامب يتولى قيادة الجلسة، وأنه ترك انطباعا جيدا على الصعيد الشخصي، لدى دونالد ترامب.

 

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