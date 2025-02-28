فرنسا تدعو أوروبا لتأسيس "ناتو بلا أمريكا"

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دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلى تأسيس حلف دفاعي أوروبي مستقل على غرار "الناتو"، بعيدا عن أي مشاركة أمريكية.

بقوله: "نعم"، مؤكدا أن "الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن".

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين "كانوا يعتقدون أن أمن أوروبا يمكن أن يُكفل من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف: "فرنسا كانت محقة منذ عهد الجنرال شارل ديغول في إيمانها بأن الاستقلالية هي الضمانة الوحيدة للأمن، بما في ذلك أمن أوروبا".

كما أشار بايرو إلى ضرورة استثناء الإنفاق على الدفاع من القواعد الأوروبية التي تحدد الحد الأقصى للعجز في الموازنات الوطنية.

ووفقا لمشروع موازنة فرنسا لعام 2025، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري بأكثر من 3 مليارات يورو، ليصل إلى 50.5 مليار يورو، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا قد بدأت منذ عام 2017 في زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل تدريجي، بهدف مضاعفتها بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تصل إلى 67.4 مليار يورو.