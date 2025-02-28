living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابنة جين هاكمان تتحدث عن السبب المحتمل لوفاته مع زوجته

28
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت إليزابيث هاكمان، ابنة الممثل الأميركي الراحل جين هاكمان، عن تفسيرها لحادث وفاته داخل منزله مع زوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، في ظل تأكيد الشرطة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
 
وأوضحت إليزابيث هاكمان (63 عاما) أن السبب وراء وفاة والدها وزوجته قد يكون التسمم بأول أكسيد الكربون، قائلة: "لسنا متأكدين بعد، لكننا نعتقد أن السبب قد يكون الأبخرة السامة".
 
وأضافت أن الشرطة لم تجد أي علامات تدل على وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن والدها وزوجته كانا يعيشان في منزلهما بولاية نيو مكسيكو منذ تقاعده عن التمثيل عام 2004، وبعد مغادرته هوليوود، كرس وقته لرسم اللوحات الفنية.
 
من جانبه، أوضح عمدة مقاطعة سانتا فيه، أدان ميندوزا، أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم استبعاد أي احتمال، بحسب موقع "تيمز".
 
وصرح ميندوزا، أنه تم العثور على جثتي الزوجين خلال فحص أمني أجراه الضباط، الأربعاء، بعد تلقيهم بلاغاً من أحد الجيران القلقين لعدم رؤية الممثل (95 عاما) أو زوجته (63 عاما) عازفة البيانو الشهيرة.
 
وعند وصول الشرطة، حضرت فرق من شركة الغاز وإدارة الإطفاء للتحقق من عدم وجود أبخرة سامة قد تعرض حياة المحققين للخطر أثناء تفتيش المنزل.
 
وأكدت الشرطة أن كلبهما قد نفق أيضاً في الحادثة، دون تقديم تفاصيل بشأن سبب الوفاة أو توقيتها.
 
واعتزل جين هاكمان التمثيل في عام 2004، ليُسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً، حصل فيها على جائزتي أوسكار، وجائزتي بافتا، و4 جوائز غولدن غلوب، إضافة إلى جائزة نقابة ممثلي الشاشة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout