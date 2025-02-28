كدمة زرقاء غريبة على يد ترامب تشغل التواصل.. هذا تفسيرها!

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ما إن انتشرت صور لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، في البيت الأبيض، حتى انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بكدمة زرقاء غريبة ظهرت على يد الرئيس.

كدمة على يد الرئيس

فقد أظهرت الصور المنتشرة يد الرئيس بلون غريب أغمق من لون الجلد الطبيعي.

بدوره، فسر البيت الأبيض سبب ظهور الكدمة بـ"كثرة المضافحات".

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "الرئيس ترامب لديه كدمات على يده لأنه يعمل باستمرار ويصافح طوال اليوم كل يوم".

من جانبها، قالت وكالات أنباء عالمية إن ترامب عانى من كدمات أو احمرار واضح في يده اليمنى في مناسبتين أخريين على الأقل، في أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

كذلك لاحظت وسائل إعلام مختلفة كدمات على ظهر يد ترامب اليمنى في عام 2024.

ونقلت مجلة تايم عن ترامب قوله عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في ديسمبر 2024: "إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس".

مخاوف على صحة الرئيس

يشار إلى أن تعليقات كثيرة كانت انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صحة ترامب بعد نشر الصورة، إذ اتهم بعض مستخدمي المنصات البيت الأبيض بإخفاء معلومات عن صحة الرئيس.

وقال أحد مستخدمي "X": "ما الذي لم يتم إخبارنا به عن صحته؟".

كما قال آخر: "يبدو أنها كدمة وريدية وتحدث كثيرا لترامب. هناك الكثير من الصور مع الضمادات والكدمات".