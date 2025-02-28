living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كدمة زرقاء غريبة على يد ترامب تشغل التواصل.. هذا تفسيرها!

28
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما إن انتشرت صور لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، في البيت الأبيض، حتى انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بكدمة زرقاء غريبة ظهرت على يد الرئيس.

كدمة على يد الرئيس
فقد أظهرت الصور المنتشرة يد الرئيس بلون غريب أغمق من لون الجلد الطبيعي.

بدوره، فسر البيت الأبيض سبب ظهور الكدمة بـ"كثرة المضافحات".

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "الرئيس ترامب لديه كدمات على يده لأنه يعمل باستمرار ويصافح طوال اليوم كل يوم".

من جانبها، قالت وكالات أنباء عالمية إن ترامب عانى من كدمات أو احمرار واضح في يده اليمنى في مناسبتين أخريين على الأقل، في أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

كذلك لاحظت وسائل إعلام مختلفة كدمات على ظهر يد ترامب اليمنى في عام 2024.

ونقلت مجلة تايم عن ترامب قوله عندما سُئل عن ذلك في مقال نُشر في ديسمبر 2024: "إنها نتيجة مصافحة الآلاف من الناس".

مخاوف على صحة الرئيس
يشار إلى أن تعليقات كثيرة كانت انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صحة ترامب بعد نشر الصورة، إذ اتهم بعض مستخدمي المنصات البيت الأبيض بإخفاء معلومات عن صحة الرئيس.

وقال أحد مستخدمي "X": "ما الذي لم يتم إخبارنا به عن صحته؟".

كما قال آخر: "يبدو أنها كدمة وريدية وتحدث كثيرا لترامب. هناك الكثير من الصور مع الضمادات والكدمات".

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout