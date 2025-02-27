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بعد أعوام من الانغلاق.. كوريا الشمالية ترحب بسياح من الغرب

27
FEBRUARY
2025
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رحبت كوريا الشمالية بالسياح الغربيين، لأول مرة منذ 5 سنوات، في خطوة جديدة نحو انفتاح أكبر.
 
ونظمت شركة السفر "كوريو تورز" ومقرها بكين، رحلة مدتها 5 أيام لمجموعة من 13 سائحا دوليا.
 
وكان السائحون من بريطانيا وكندا واليونان ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وأستراليا وإيطاليا، وعبروا برا من الصين إلى مدينة راسون في الشمال الشرقي لكوريا الشمالية.
 
وأثناء وجودهم في المدينة الحدودية، قاموا بزيارة المتاجر والمدارس والمصانع وتماثيل الجد الراحل كيم إيل سونغ، بالإضافة لتماثيل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
 
وقال المدير العام لشركة Koryo Tours، سايمون كوكيريل: "منذ يناير 2020، تم إغلاق البلاد أمام جميع السياح الدوليين، ويسعدنا أننا وجدنا أخيرا فرصة في منطقة راسون، في أقصى شمال كوريا الشمالية".
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