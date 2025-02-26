"أرجوك توقف عن عرض ابننا بالبيت الأبيض".. والدة X تتوسل ماسك

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يبدو أن إيلون ماسك يواجه مشاكل جمة مع بعض أمهات أولاده الـ13، فبعد أن رفعت المؤثرة الأميركية الشهير آشلي سانت كلير دعوى حضانة وغثبات ابوة ضده في المحكمة إثر إعلانها عن إنجاب طفلها .. هاي هي والدة ثلاثة من أطفاله وأشهرهم غرايمز تناشده للتوقف عن اصطحاب ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات الى البيت الأبيض والأماكن العامة ولإقحامه في عمله السياسي الجدبد.

توقف عن نشر صور طفلي

وفي التفاصيل، أرسلت غرايمز رسالة إلى إيلون ماسك - والجميع - تطلب منهم "التوقف عن نشر صور طفلي في كل مكان" بعد أن استعرض "الصديق الأول" ابنهما حول المكتب البيضاوي.

فوالدة ثلاثة من أطفال ماسك الثلاثة عشر المعروفين - اسمها الحقيقي كلير إليز بوشيه - تشاجرت مع أغنى رجل في العالم مؤخرًا بسبب اصطحابه طفلها البالغ من العمر 4 سنوات معه في الأحداث السياسية الكبرى وتجاهله لها خلال ما أسمته "أزمة طبية".

وفي مقابلة جديدة، سُئلت عن كيفية استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر ردًا على تصرفات حبيبها السابق ماسك، وقللت بوشيه من أهميتها.

رسالة "مذعورة"

وكان الأمر أشبه بـ ""غرايمز تنتقد""، ""غرايمز تتحدث بصراحة""، كان الأمر أشبه بـ ""حسنًا، لقد كان ردًا""، قالت، في إشارة إلى تعليقها حول عدم رغبتها في أن يكون ابنها ""في الأماكن العامة مثل هذه"".

لم تتراجع عن رغبتها في عدم رؤية ظهور X البارز في الأماكن العامة... ""لكنني أود حقًا أن يتوقف الناس عن نشر صور طفلي في كل مكان. أعتقد أن الشهرة هي شيء يجب أن توافق هي عليه. من الواضح أن الأمور ستكون كما هي. لا يمكنني إلا أن أسأل، لذا أنا أسأل فقط"، قالت لمجلة "تايم".

وأجريت المقابلة قبل أن ترسل غرايمز رسالة "مذعورة" على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إلى ماسك حول ""الأزمة الطبية"" لطفلهما بينما كان صديقها الأول يحمل منشارًا كهربائيًا على خشبة المسرح في مؤتمر العمل السياسي المحافظ مع خافيير ميلي.

ولدى غرايمز ثلاثة من أطفال ماسك - X Æ A-12 البالغ من العمر أربع سنوات، وإكسا البالغة من العمر ثلاث سنوات، وتكنو البالغ من العمر عامين.

وشاركت غرايمز رسالة عامة إلى ماسك تم حذفها ، تتوسل إليه للتواصل بشأن ابنهما. "من فضلك رد بشأن الأزمة الطبية لطفلنا. أنا آسفة للقيام بذلك علنًا ولكن لم يعد من المقبول تجاهل هذا الموقف. هذا يتطلب اهتمامًا فوريًا"، كتبت المغنية الكندية.

لا يرد على مكالماتي..

وكتبت أن ماسك لم يكن مضطرًا حتى للرد عليها ولكن يمكنه الاتصال بها من خلال طرف ثالث. "إذا كنت لا تريد التحدث معي، هل يمكنك تعيين أو توظيف شخص يمكنه ذلك حتى نتمكن من المضي قدمًا في حل هذه المشكلة. هذا أمر عاجل، إيلون".

وأعرب متابعو وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع غرايمز ردًا على ذلك وتساءلوا عن سبب إعلانها عن الأمر علنًا، قائلين إن التأثيرات قد تسبب ضررًا دائمًا. وأوضحت "لا أقدم أي تفاصيل لكنه لا يرد على الرسائل النصية أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني وسيعاني طفلنا من إعاقة مدى الحياة إذا لم يستجب في أسرع وقت ممكن، لذلك أحتاج منه أن يستجيب وإذا كان عليّ ممارسة الضغط العام، فأعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن فيه"

كانت غرايمز قد تشاجرت سابقًا مع الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس بشأن حضانة أطفالها. في الأسبوع الماضي فقط، أعربت علنًا عن انزعاجها من إحضار ماسك لابنهما إكس في العلن في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي مع دونالد ترامب.

أصبح ماسك مستشارًا مقربًا لترامب يقود جهودًا ضخمة لخفض الإنفاق وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

معركة حضانة

ورحبت غرايمز وماسك بطفلهما الأول، إكس، في مايو 2020 وأعطيا ابنهما في الأصل اسم إكس إيه-12، والذي كان من شأنه أن ينتهك لوائح كاليفورنيا لأنه يحتوي على أحرف ليست موجودة في الأبجدية الإنجليزية الحديثة. ثم غيرا اسم الطفل إلى إكس إيه-إكسي. وتلقيا الكثير من الانتقادات لاختيار اسم يُنظر إليه على أنه غير عملي ويصعب نطقه. في العام التالي، رحبا بابنتهما إكسا دارك سيدريل عن طريق الأم البديلة.

في الفترة بين ذلك الوقت والترحيب بابنهما تاو في عام 2023، انفصل الزوجان جزئيًا وفي يناير 2022.

بعد ولادة طفلهما الثالث، رفعت غرايمز دعوى قضائية ضد ماسك في سبتمبر 2023 بشأن حقوق الوالدين لأطفالهما في محكمة كاليفورنيا. يُزعم أن ماسك حارب لإبقاء الجلسة مغلقة.

يمنعم من رؤية جدتهم

كشفت المغنية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها كانت في معركة حضانة لمدة عام مع ماسك، وخلال هذه الفترة لم تر أحد أطفالها لمدة خمسة أشهر.

رفع ماسك دعوى قضائية للحصول على حضانة الأطفال في تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي لأعماله. ثم رفعت غرايمز دعوى مضادة بتقديم "عريضة لإثبات علاقة أبوية" في محكمة كاليفورنيا، والتي يُنظر إليها عادةً على أنها الخطوة الأولى في مقاضاة الحضانة للوالدين غير المتزوجين.

ادعت أن ماسك كان يمنعها من الوصول إلى أطفالها وحتى منعهم من رؤية جدتهم لأمهم المريضة.