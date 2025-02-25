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مرض غامض يقتل العشرات في الكونغو!

25
FEBRUARY
2025
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أدى تفشي مرض غامض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة أكثر من 50 شخصًا، مما أثار مخاوف كبيرة من انتشار أوبئة جديدة في المنطقة التي شهدت عدة أزمات صحية في السنوات الأخيرة.

وبدأ التفشي في 21 يناير في بلدة بولوكو شمال غرب البلاد، وسرعان ما انتشر إلى مناطق أخرى مثل بوماتي. ويكتنف المرض حالة من الغموض، حيث تشير التقارير إلى أن معظم الحالات شهدت وفاة المصابين في غضون 48 ساعة من ظهور الأعراض. 

كما تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال بعد تناولهم خفاشًا، مما يعزز فرضية انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز البريطانية"،  تم تسجيل 419 حالة إصابة منذ بدء التفشي، بينها 53 حالة وفاة. وأُرسلت عينات من 13 حالة إلى المعهد الوطني للبحوث البيوميدية في العاصمة كينشاسا للفحص. ورغم استبعاد أمراض معروفة مثل فيروس الإيبولا ومرض ماربورغ، تم العثور على بعض الحالات إيجابية لمرض الملاريا.

وفي تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس، أكد سيرج نغاليباتو، المدير الطبي لمستشفى بيكورو، أن سرعة تطور الأعراض والوفاة تمثل مصدر قلق كبير.

وقال: "ما يثير القلق هو الوقت القصير بين بداية الأعراض ووفاة المصابين، ما يتطلب اهتمامًا عاجلًا".

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحقق في سبب هذا المرض الغامض، مؤكدة أنها تراقب الوضع عن كثب.

وأشارت إلى أن عينات المرضى لا تظهر علامات للإصابة بالأمراض النزفية مثل الإيبولا أو ماربورغ، لكنها أكدت الحاجة لمزيد من الاختبارات.

يذكر أن الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر أصبحت مشكلة متزايدة في العديد من دول أفريقيا، خاصة في المناطق التي يتم فيها استهلاك الحيوانات البرية.

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