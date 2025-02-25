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مأساة في باريس.. أم تلقي بطفلها حديث الولادة من نافذة فندق

25
FEBRUARY
2025
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توفي طفل حديث الولادة في حادث صادم وقع في باريس، حيث ألقت والدته الأميركية به من نافذة فندق يوم الاثنين. وفقًا لما أعلنته النيابة العامة الفرنسية.
 
وأوضح المسؤولون أن الطفل تم إلقاؤه من نافذة في الطابق الثاني لأحد الفنادق الواقعة في الدائرة العشرين بالعاصمة الفرنسية، ملفوفًا بقطعة قماش وكان الحبل السري لا يزال موجودًا. تم نقل الطفل إلى العناية الطارئة فورًا، لكنه توفي عند وصوله إلى المستشفى.
 
وأفادت الشرطة أن الأم، البالغة من العمر 18 عامًا، هي مواطنة أميركية وجرى نقلها أيضًا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد الولادة.
 
وأشارت النيابة العامة، إلى أن الأم "احتُجزت على الفور"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشمل احتمال "إنكار الحمل".
 
وتولى المحققون التحقيق في القضية تحت إشراف وحدة حماية الأحداث، بينما قام قاضٍ من النيابة العامة بزيارة مكان الحادث.
 
ووفقًا للمصادر، فإن الشابة هي جزء من مجموعة سياحية شابة تقوم بزيارة إلى أوروبا.
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