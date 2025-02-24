الفاتيكان: البابا فرنسيس يظهر تحسنا طفيفا

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اشار الفاتيكان الى ان "حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، أظهرت تحسنا طفيفا"، الاثنين.

وقال الفاتيكان في نشرته المسائية عن صحة البابا البالغ 88 عاما: "إن الحالة السريرية الحرجة للبابا تشير إلى تحسن طفيف. اليوم أيضا لم تحدث أي نوبات ربو تنفسية، كما تحسنت نتائج بعض الفحوصات المخبرية".

وأُدخل رأس الكنيسة الكاثوليكية مستشفى جيميلي في روما في 14 شباط/فبراير بسبب صعوبات في التنفس، ومذاك تدهورت حالته.

وقالت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في تحديث في وقت سابق الاثنين "مرت الليلة بشكل جيد، البابا نام وهو يستريح".

أضافت: "إن البابا بعد استيقاظه هذا الصباح واصل العلاجات، وحالته المعنوية جيدة".

وأفاد مصدر في الفاتيكان أن البابا "يمكنه الخروج من السرير"، مضيفا أنه "لا يشعر بآلام ويأكل بشكل طبيعي وفي مزاج جيد".

وقد أثارت أطول فترة إقامة للبابا فرنسيس في مستشفى خلال بابويته منذ قرابة 12 عاما موجة من الدعم الكبير له، حيث أقيمت الصلوات على نية شفائه في جميع أنحاء العالم

والأحد قالت نشرة الفاتيكان إن البابا لا يزال يتلقى "الأوكسجين بتدفق عال" عبر الأنف، وأظهرت اختبارات الدم "قصورا كلويا أوليا خفيفا تحت السيطرة".

وأضاف البيان أن البابا "لا يزال يقظا وواعيا، لكن تعقيد الصورة السريرية والحاجة إلى الوقت لفعالية العلاجات الدوائية يتطلبان التحفظ في التشخيص".

وكان من المتوقع أن يترأس الكاردينال بييترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، صلاة من أجل البابا في ساحة القديس بطرس مساء الاثنين.

وأوقد مؤمنون شموعا خارج المستشفى حيث يقيم فرنسيس في الجناح البابوي بالطابق العاشر.