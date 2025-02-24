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فيديو.. مقاتلات ترافق طائرة أميركية بعد "تهديد بوجود قنبلة"

24
FEBRUARY
2025
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أفاد متحدث باسم مطار روما بتحويل مسار رحلة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" ظهر الأحد إلى العاصمة الإيطالية خلال توجهها إلى نيودلهي، بسبب "تهديد بوجود قنبلة".
 
ولم تقدم شركة الطيران الأميركية في بيان لها أي تفاصيل عن طبيعة ما وصفته بأنه "خطر أمني محتمل"، في الرحلة التي كانت تقل 199 راكبا بالإضافة إلى الطاقم.
 
ورافقت الطائرة قبل هبوطها في مطار فيوميتشينو، طائرتان مقاتلتان إيطاليتان.
 
وهبطت الطائرة بسلام في مطار روما، حيث خضعت للتفتيش قبل منحها الإذن بالمغادرة مجددا.
 
وقال ماهيش كومار، وهو أحد ركاب الرحلة، إن قائد الطائرة أعلن تحويل المسار إلى روما لـ"أسباب أمنية"، قبل حوالى 3 ساعات من الهبوط.
 
وأضاف كومار: "طلبوا منا الجلوس وعدم التجول بينما كانت طائرات مقاتلة تحلق قربنا"، مشيرا إلى أن الشرطة الإيطالية رافقت الركاب للخضوع لفحص أمني في المطار بعد الهبوط.
 
وأقلعت الرحلة من مطار جون اف كينيدي الدولي في نيويورك، مساء السبت، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت آوير"، الذي أظهر أن الطائرة غيرت مسارها بشكل كبير أثناء تحليقها فوق بحر قزوين.
 
وقال مسؤول في شركة الطيران الأميركية، إن الطائرة هبطت في روما بسبب شروط بروتوكول المطارات الهندية.
 
وأضاف المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته: "خلصنا إلى أن المشكلة المحتملة ليست ذات مصداقية، لكن وفقا لبروتوكول مطار نيودلهي، كان مطلوبا إجراء تفتيش قبل الهبوط هناك".
 
وتابع: "ستبقى الطائرة في مطار روما طوال الليل للسماح للطاقم بأخذ الراحة اللازمة، قبل مواصلة طريقها إلى مطار نيودلهي في أقرب وقت ممكن".
 
ولفت متحدث باسم مطار روما إلى أن عمليات المطار لم تتأثر بالحادث.
 
وأكدت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (إف يه إيه) أن الطائرة هبطت بسلام "بعدما أبلغ الطاقم عن مشكلة أمنية".
 
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