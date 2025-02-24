انطلقت من نيويورك.. هبوط اضطراري لطائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

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هبطت طائرة متجهة من نيويورك إلى نيودلهي بشكل اضطراري في مطار روما بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

والطائرة التي حولت مسارها لروما كانت تقل 285 راكباً.

فيما تقوم السلطات الإيطالية بفحصها بعد البلاغ بوجود قنبلة.

هبطت في روما

وقال متحدث باسم مطار ليوناردو دا فينشي إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية كانت في طريقها من نيويورك إلى نيودلهي عادت أدراجها فوق بحر قزوين يوم الأحد وهبطت في روما.

فيما لم يذكر مسؤول المطار سبب تغيير خطط الطيران، مضيفاً أن جميع الضوابط اللازمة سيتم إجراؤها بمجرد مغادرة الركاب للطائرة.

ونشرت وكالة "أسوشييتد برس" صور طائرتين مقاتلتين تحلقان فوق المطار قبل وقت قصير من الهبوط غير المقرر.