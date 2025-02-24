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بعد الصدمة التي أحدثتها المؤثرة الأميركية الشهير آشلي سانت كلير الأسبوع الماضي من خلال كشفها أنها أنجبت من الملياردير الأميركي إيلون ماسك طفلاً قبل 5 أشهر، حاول الأخير التواصل معها ودعاها إلى رحلة استجمامية. إلا أنها لم تؤكد ما إذا قبلت الدعوة أم لا.

وفي المقابل كشفت التقارير عن دعوى أقامتها المؤثرة أمام القضاء ضد ماسك، تدعو من خلالها إلى إجراء اختبار أبوة والحصول أيضا على حق الحضانة لطفلها.

وفي التفاصيل، تم الكشف عن رسائل نصية بين إيلون ماسك وأم طفله الجديد آشلي سانت كلير بعد أن رفعت المؤثرة المؤيدة لحركة "MAGA" دعوى قضائية ضد رئيس شركة "DOGE".

قدمت سانت كلير، 26 عامًا، التماسًا في نيويورك يوم الجمعة مطالبة بالحضانة الكاملة لابنها، الذي يُشار إليه بـ "R.S.C." في وثائق المحكمة، كما طلبت أن يخضع ماسك، 53 عامًا، لاختبار الأبوة.

وكجزء من المعروضات المقدمة لالتماس إثبات النسب، شاركت سانت كلير صورة لماسك وهو يحمل ابنها، الذي ولد في سبتمبر من العام الماضي. كما تم إضافة رسائل نصية مزعومة من بعد ولادة الطفل في الدعوى، بما في ذلك رسالة من يوم ولادة الصبي.

أرسلت سانت كلير لماسك صورة لها وهي تحتضن المولود الجديد في غرفة الولادة.

ورد ماسك: "كل شيء على ما يرام؟". فأجابت: "إنه مثالي". رد ماسك: "أتطلع لرؤيتك ورؤيته في نهاية هذا الأسبوع".

في رسالة أخرى، أرسلت سانت كلير له صورة سيلفي لها مع صديقتها، فرد ماسك: "مرحبًا يا جميلة". ثم أرسلت له رسالة نصية أخرى تقول: "مرحبًا، أراك قريبًا".

وتظهر رسائل أخرى رئيس شركة "تسلا" و"الرئيس الأول" ماسك وهو يتحدث عن تهديد موثوق لحياته بالقتل، قائلاً إنه "رقم 2 بعد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في قائمة الاغتيالات".

قال لها: "استيقظي. هذا ليس وقتًا للعواطف على حساب السلامة. إذا ارتكبت خطأً في الأمن [تم حجب معلومات] فلن يعرف والده أبدًا".

ردت سانت كلير قائلة: "لهذا السبب خانة الأب في شهادة ميلاده فارغة، صحيح يا إي. واسمه الأخير هو اسمي".

وأضاف ماسك: "ضروري في الوقت الحالي. لا ينجو إلا المصابون بجنون العظمة"، قبل أن ترد سانت كلير قائلة إنه "تكتم شديد" حصل وقد يستمر.

ثم تابع الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس": "مستوى التهديد سيصل إلى مستويات جنونية حتى يتم حسم الانتخابات. الكلام الكثير يغرق السفن".

في تبادل نصوص آخر، قالت سانت كلير إنها شعرت أن علاقتهما "تدهورت" عندما تدخل غاريد بيرتشال، مساعد ماسك الأيمن، المزعوم.

زعمت: "قال لي الكثير من الأشياء الفظيعة التي نسبها إليك وأشعر أنه لم يكن هناك أي صدع في علاقتنا قبل ذلك. "إذا كنت في نيويورك أو إذا كنت تريد أن آتي إلى واشنطن العاصمة، فسأقدر حقًا أن أتمكن من التحدث إليك شخصيًا. "أنا أهتم بك بشدة وأشعر أن أطرافًا ثالثة قد وضعت صدعًا كبيرًا في علاقتنا التي أتمنى حقًا أن تكون أفضل من أجل ابننا".

رد ماسك: "هممم حسنًا"، فردت عليه بصورة متحركة لشخصية جيم كاري "آيس فنتورا" وهو يقول عبارته الشهيرة "حسنًا إذًا". ثم أضاف: "حسنًا، لدينا جيل من الأطفال لننجبه".

تدعي سانت كلير في دعواها أن ماسك لم يلتق بالصبي إلا ثلاث مرات وأنه الوالد الوحيد الذي يتخذ قرارات نيابة عن الطفل.

كما تزعم المؤثرة أن ماسك لم يكن حاضرًا عند ولادة طفلهما ولم يعرب عن أي اهتمام بالحصول على الحضانة.

وطالبت بإصدار أمر بإجراء اختبارات لتحديد أبوة الطفل".

وفي دعوى الحضانة، كتبت سانت كلير أنه من مصلحة الطفل الفضلى أن تحصل على الحضانة القانونية والجسدية الكاملة. وتدعي أنها التقت ماسك بالصبي لأول مرة في 21 سبتمبر 2024، في مدينة نيويورك، حيث تقيم، لمدة ساعتين.

أعلنت عن الطفل في منشور مساء عيد الحب، قائلة: "قبل خمسة أشهر، استقبلت مولودًا جديدًا في العالم. إيلون ماسك هو الأب. "لم أكشف عن ذلك من قبل لحماية خصوصية وسلامة طفلنا، ولكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الصفراء تعتزم القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي ستسببه. "أعتزم السماح لطفلنا بالنمو في بيئة طبيعية وآمنة. لهذا السبب، أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية طفلنا، والامتناع عن التقارير المتطفلة".

بعد الإعلان بوقت قصير، كتب ماسك منشورًا غامضًا على "إكس" ردًا على أحد المعجبين الذي قال إن إنجاب "طفل آخر" كان مجرد "مهمة جانبية" أخرى لماسك. رد ماسك برموز تعبيرية للبكاء والضحك.

لطالما أراد ماسك أن يكون لديه عائلة كبيرة وادعى ذات مرة أن "الحضارة ستنهار" إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال.

حتى الآن، أنجب الملياردير البالغ من العمر 53 عامًا 12 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات. سيكون أحدثهم مع سانت كلير طفله الثالث عشر.