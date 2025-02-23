المحافظون يفوزون بالانتخابات التشريعية في ألمانيا

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فاز المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس في الانتخابات التشريعية في ألمانيا الأحد، متقدمين على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف رغم تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفقا لاستطلاعي رأي أجراهما تلفزيونان عامان، بحسب "فرنس بريس".

وحصل حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على نسبة تراوح بين 28,5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي "إيه آر دي" و"زي دي إف"، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما بين 19,5% و20% وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية. واستبعد ميرتس الذي من المرجح أن يتولى منصب المستشار خلفا للاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس، أي تحالف حكومي مع اليمين المتطرف.