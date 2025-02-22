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"حماس" تتهم إسرائيل بترويج "الأكاذيب" في ما يتعلق بمقتل أفراد عائلة بيباس

22
FEBRUARY
2025
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اتهمت حركة" حماس" إسرائيل بنشر "الأكاذيب" بشأن مقتل أم وطفليها خلال احتجازهم في قطاع غزة عندما قالت إن أفراد عائلة بيباس قُتلوا بأيدي مقاتلي الحركة.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان اوردته "فرانس برس": "الاحتلال يروج الأكاذيب بزعمه مقتل أطفال عائلة بيباس على يد الآسرين، لتبرير جرائمه بحق الأطفال والمدنيين، ولمحاولة تشويه صورة المقاومة".

وأضاف: "نؤكد أن المقاومة حافظت على حياة الأسرى بكل أمانة ومسؤولية ... هذه الادعاءات الباطلة هي محاولة مكشوفة من الاحتلال المجرم للتلاعب بمشاعر عائلات أسراه، ولحرف الغضب الشعبي المتصاعد ضد (بنيامين) نتانياهو وحكومته الإرهابية المتطرفة".

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