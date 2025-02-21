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بعد فوز منتخب كندا على أميركا.. ترودو يسخر من ترامب

21
FEBRUARY
2025
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تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السخرية من بعضهما بعضا، في ليلة مباراة نهائية لهوكي الجليد جمعت منتخبي البلدين، وانتهت بفوز المنتخب الكندي.

فقد سخر جاستن ترودو، اليوم الجمعة، من دونالد ترامب بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب الأميركي في نهائي بطولة "الأمم الأربع" لهوكي الجليد.

ونشر ترودو على حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تعليقا ساخرا جاء فيه: "لن تتمكنوا من أخذ بلدنا، ولن تتمكنوا من أخذ لعبتنا".

وجاء ذلك ردا على تصريحات ترامب قبل المباراة النهائية عندما تواصل الرئيس الأميركي مع أفراد منتخب بلاده، حيث قال: "سأشجع فريق الهوكي الأميركي العظيم للفوز على كندا اليوم.. تلك الدولة التي تتمتع بضرائب أقل وأمان أعلى، وقد تصبح يوما ما، وربما قريبا، ولايتنا الـ51 القيمة والمهمة".

وأضاف في تغريدته ذاتها ساخرا من ترودو ومعتبرا إياه "حاكم ولاية كندا"، يقول "سأتحدث أمام حكام الولايات الليلة في العاصمة واشنطن، ولن أتمكن للأسف من الحضور. لكننا سنشاهد جميعا، وإذا كان الحاكم ترودو يرغب في الانضمام إلينا، فسيكون موضع ترحيب كبير. حظا سعيدا للجميع، وأتمنى لكم مباراة رائعة الليلة. إنها مثيرة للغاية!"

وأقيمت المباراة النهائية في بوسطن فجر الجمعة، وانتهت في الوقت الإضافي بفوز كندا بنتيجة 3-2.

وجاء الفوز الكندي عن طريق النجم كونور ماكديفيد الذي سجل هدف الحسم، مانحا كندا لقب البطولة، التي استضافتها مدينتا مونتريال وبوسطن خلال الفترة من 13 إلى 21 فبراير، وشارك فيها منتخبات الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وفنلندا.

 

 

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