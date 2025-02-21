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مسؤول فاتيكاني يكشف: البابا فرنسيس قد يستقيل!

21
FEBRUARY
2025
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قال مسؤول فاتيكاني: “لا شك في أن البابا فرنسيس إذا وجد نفسه في حالة تعيق إمكانيته في التواصل بشكل مباشر، فوري وحاسم، كما يحب أن يفعل، فأعتقد أنه قد يقرر الاستقالة”.
 
وأضاف رئيس المجلس البابوي للثقافة، الكاردينال جانفرانكو راڤازي، في تصريحات إذاعية الخميس، في معرض تحديثه حول الوضع الصحي للبابا: “أعتقد أن بإمكانه الإقدام على ذلك، لأنه شخص حاسم للغاية في اختياراته من وجهة النظر هذه”، فقد “قرر مواصلة نشاطه لغاية الآن، حتى عندما عانى من مشكلة في ركبته على سبيل المثال، والتي غيرت النمط الطبيعي لعلاقته بالمجتمع الكنسي في العالم بأسره”.
 
وتابع الكاردينال: “في تلك المناسبة، أطلق البابا تلك النكتة الشهيرة التي قال فيها إن المرء يحكم بالعقل وليس بالركبة”، لذلك، “كان لديه ميل للصمود والرد دائماً، وهو خيار مشروع أيضاً، لأنه تمكن حتى من مواجهة رحلاته في ظروف صعبة ومتطلبة للغاية، كتلك التي حملته إلى الشرق الأقصى”، إذ كان أطول رحلة في حبرية بيرغوليو.
 
وأشار راڤازي إلى أنه “فيما يتعلق بالمضاربات حول الحالة الصحية للبابا، فأنا لا أملك خبرة مباشرة في هذا الشأن ولا أشعر بأنني أعيش في هذا الجوّ”، كما “أود أن أقول إن الأمر يتعلق بظاهرة ترتبط بالإنترنت وبوسائل اتصال اجتماعي تتسم بميل ثنائي الأقطاب تقريباً”.
 
وتحدث الكاردينال عن “حضور قوي يتحرك ضد هذه البابوية، ولنفكر بالولايات المتحدة على سبيل المثال، التي توجد فيها مثل هذه التفاعلات، وفي مجال المعلومات بشكل خاص”. واختتم مبيناً أنه “من بين أمور أخرى، كان التوتر داخل الكنيسة ظاهرة حاضرة منذ نشأتها”.
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