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فيروس تاجي جديد يظهر في الصين؟!

21
FEBRUARY
2025
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أعلن علماء الفيروسات الصينيون اكتشاف فيروس تاجي جديد لدى الخفافيش، يمكنه إصابة البشر بالطريقة نفسها التي يصيب بها فيروس "كوفيد-19"، بحسب وكالة "تاس".

ووفقا لصحيفة South China Morning Post  الفيروس  سلالة جديدة من فيروس "كورونا HKU5"، اكتشف لأول مرة في خفاش ياباني في هونغ كونغ.

وتشير الصحيفة إلى أن فريقا من العلماء برئاسة عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي تشنغ لي، درس هذا الفيروس في مختبر قوانغتشو بالتعاون مع متخصصين من فرع قوانغتشو لأكاديمية العلوم الصينية وبمشاركة علماء جامعة ووهان ومعهد ووهان لعلم الفيروسات.

ويقول الخبراء: "لقد أبلغنا عن اكتشاف وعزل سلالة منفصلة (السلالة 2) من HKU5-CoV التي يمكنها استخدام ليس فقط ACE2 (بروتين الغشاء لدى الخفافيش، بل وأيضا ACE2 البشري وبقية الثدييات".

واكتشف الباحثون أن "الفيروس المعزول من عينات الخفافيش يمكنه إصابة الخلايا البشرية ويحذرون من أن فيروسات الخفافيش تشكل خطورة كبيرة في الانتقال إلى البشر مباشرة أو من خلال الوسطاء".

ووفقا للباحثين قد يكون للفيروس HKU5-CoV-2 الجديد مضيفين أكثر وإمكان أعلى لإصابة مختلف الأنواع. ولكن لا داعي للذعر حتى الآن، لأن خطر ظهور HKU5-CoV-2 في المجتمع البشري لا ينبغي المبالغة فيه. لكن على الرغم من ذلك يجب إجراء دراسة مفصلة وشاملة.

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