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المحافظون الأميركيون يحتفون بعودة ترامب.. وماسك يلوح بمنشار كهربائي أحمر

21
FEBRUARY
2025
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ظهر إيلون ماسك بشكل مفاجئ، الخميس، في مؤتمر المحافظين الأميركيين قرب واشنطن، ملوحا بمنشار كهربائي قدمه له الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي كان موجودا إلى جانبه على المنصة.
 
وقال الرجل الأغنى في العالم الذي كلفه الرئيس دونالد ترامب خفض الإنفاق العام "نحن نحاول فعل أشياء جيدة، لكننا نحاول أيضا قضاء وقت ممتع في القيام بذلك".
 
وميلي الموجود في واشنطن هذا الأسبوع، كان قد التقى ماسك قبل المؤتمر وأهداه ذلك المنشار الذي أصبح رمزا للرئيس الليبرالي.
 
وقد وصل ميلي إلى السلطة في الأرجنتين مع وعد بإجراء تخفيضات مالية كبيرة في القطاعات الحكومية، وهو وعد فيه أوجه شبه مع الدور الذي كُلِّفَ ماسك تأديته.
 
وقال الملياردير ماسك الذي كان يرتدي قبعة سوداء ويضع نظارات شمسية "عندما نتحدث إلى المحافظين، يكون الجميع سعداء، أليس كذلك؟". وأضاف "يشعر الجميع بهذا الارتياح الكبير، لأننا عشنا جحيما لمدة أربع سنوات تقريبا"، في إشارة إلى فترة ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
 
وكان نائب الرئيس جاي دي فانس قد افتتح الفعاليات في الصباح وتحدث عن الأسابيع القليلة الأولى للإدارة الجديدة التي تميزت بعدد لا يحصى من الأوامر التنفيذية والإجراءات التي كانت مثيرة للجدل في بعض الأحيان.
 
وقال دي: "من الصعب تصديق أنه لم يَمضِ على وجودنا في السلطة سوى شهر واحد، لأنني أعتقد أننا أنجزنا في شهر واحد أكثر مما أنجزه بايدن في أربع سنوات".
 
واجتمع المحافظون الأميركيون من قادة وناشطين، الخميس، في ضواحي العاصمة الفيدرالية واشنطن لعقد مؤتمرهم السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام احتفاء بعودة ترامب إلى البيت الأبيض.
 
وكُتِب على الصفحة الرئيسة لموقع "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" (سيباك) "انضموا إلى أكبر تجمع للمحافظين وأكثرها نفوذا في العالم، إذ نحتفل ونباشر العمل"، بعد فوز الرئيس المحافظ في انتخابات نوفمبر.
 
فبين تشديد القيود على الهجرة، ووقف البرامج الداعمة للتنوع في الإدارة، والإجراءات ضد مشاركة المتحولين جنسيا في المباريات الرياضية الجامعية النسائية وغيرها، سارع ترامب إلى التحرك على صعد شتّى، حاصدا تأييد قاعدته الحزبية.
 
وقال كيفين روبرتس رئيس "مؤسسة هيريتيج" الأميركية للدراسات والقريب من ترامب للصحافة، الثلاثاء "نحن المحافظين لم نكن يوما أكثر حماسة للمستقبل".
 
ورأى أن هذه الاندفاعة المحافظة "لا تقاوَم"، مضيفا "سيكون قرنا عظيما".
 
وإلى نائب الرئيس، شارك في المؤتمر كثير من المسؤولين في الإدارة والكونغرس، بينهم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.
 
وكان ترامب ألقى كلمة طغت عليها نبرة قاتمة جدا خلال المؤتمر السابق عام 2024 حين كان مرشحا للرئاسة، وصف فيها الولايات المتحدة بأنها "كابوس" في عهد سلفه بايدن، منددا بالمهاجرين الذين "يقتلون مواطنينا ويقتلون بلدنا".
 
ويلقي عدد من قادة اليمين وأقصى اليمين من كل أنحاء العالم كلمات خلال الاجتماع، وبينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.
 
كذلك، يشارك فيه مسؤولو أحزاب أوروبية محافظة، أمثال الفرنسي جوردان بارديلا، والبريطاني نايجل فاراج، ورئيس الوزراء البولندي السابق ماتوش مورافيتسكي.
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