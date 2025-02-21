بأمر ترامب.. إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة

A + A -

أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأميركيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب.

وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأميركية إن ترامب قام بإلغاء أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن وأن "قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون" سيجري إيقاف العمل بها.

وجاء في المذكرة: "لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأميركية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقا للمعايير الفيدرالية".

وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسميا من قبل بايدن.

وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" في عام 2020، عقب مقتل جورج فلويد.

وكان ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من 9 دقائق في مايو 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.