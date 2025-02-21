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بأمر من ترامب.. "الصحة" الأميركية تحدث تعريف الذكر والأنثى

21
FEBRUARY
2025
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أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أمس الأربعاء، إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب وتقوض حقوق المتحولين جنسيا.
 
وقال روبرت إف. كنيدي الابن، بعد تعيينه وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي: "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة وتعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الاتحادية". وأضاف "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تحاول إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة العامة قد انتهت".
 
ويسعى ترامب إلى إنهاء ما يصفه بأنه ترويج حكومي "لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح يتسع نطاقه وتستخدمه الجماعات المحافظة معظم الأحيان للإشارة إلى أيديولوجيات تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.
 
تعرف الإرشادات الصادرة، أمس الأربعاء، الأنثى بأنها "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات" والذكر على أنه "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية".
 
وأوضحت الإرشادات أن "جنس الإنسان، سواء الأنثى أو الذكر، يُحدَد وراثيا عند الحمل (الإخصاب)، ويمكن ملاحظته قبل الولادة".
 
وقالت وزارة الصحة إنها ستمتثل لأمر تنفيذي آخر لترامب من خلال اتخاذ خطوات نحو منع "التشويه الكيميائي والجراحي" للأطفال في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ والهرمونات وأحيانا التدخل الجراحي.
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