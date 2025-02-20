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ترامب غاضب من بوينغ.. ويفكر في شراء طائرة مستعملة للاستخدام الرئاسي

20
FEBRUARY
2025
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه يدرس شراء طائرة مستعملة من طراز بوينغ، ربما من بائع أجنبي، لاستخدامها كطائرة "إير فورس وان" عندما يكون على متنها، وذلك وسط غضبه من تأخيرات شركة بوينغ الأميركية في تسليم طائرتين معدلتين خصيصا للاستخدام الرئاسي.
 
وخلال حديثه للصحافيين على متن إحدى الطائرتين الحاليتين من طراز بوينغ 747-200، اللتين تعودان لما يقرب من 35 عاما، قال ترامب: "نبحث عن بدائل لأن بوينغ تستغرق وقتا طويلا للغاية".
 
وأضاف: "قد نذهب ونشتري طائرة، ثم نقوم بتحويلها"، موضحا لاحقا أنه يستبعد شراء طائرات إيرباص، الشركة الأوروبية المنافسة، لكنه قد ينظر في شراء طائرة مستعملة من بوينغ من دولة أخرى. وقال: "لن أفكر في إيرباص. ربما أشتري واحدة من دولة أخرى أو أحصل عليها من هناك".
 
وكانت بوينغ قد حصلت على عقد لتصنيع الطائرات الجديدة للرئاسة، على أساس الطراز الأحدث بوينغ 747-8، لكن التسليم تأخر بينما تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات بسبب هذه الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال الولاية الأولى لترامب.
 
ولا تكمن المشكلة في الطائرات نفسها، وإنما في التعديلات المعقدة المطلوبة لجعلها مناسبة للسفر الرئاسي، إلى جانب متطلبات الأمان القصوى لجميع المشاركين في المشروع، مما أدى إلى زيادة التكلفة والتأخير.
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