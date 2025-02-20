اتهام أفراد عصابة متخصصة في سرقة الرياضيين في أميركا

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أفادت شكوى جنائية تم تقديمها في محكمة فلوريدا الاتحادية باتهام سبعة رجال بالتخطيط لسرقات منازل رياضيين محترفين بارزين في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الشكوى، التي تقدم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تكشف عن أسماء الرياضيين المتضررين، إلا أنها أظهرت تفاصيل حول عدة سرقات تم الإعلان عنها سابقاً.

ومن بينها سرقات طالت لاعبي كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومس وترافيس كيلسي من فريق "كانساس سيتي تشيفز"، وجو بورو من فريق "سينسيناتي بنغلز"، بالإضافة إلى لاعبين من فريق "تامبا باي بوكانيرز" لكرة القدم، وكذلك من فريقي "ميلووكي باكس" و"ممفيس غريزليز" في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وفقاً للشكوى، فإن المتهمين ينتمون إلى عصابة متخصصة في استهداف الرياضيين المحترفين عندما يكونون بعيدين عن مدنهم. ووفقاً للاتهامات، قام هؤلاء الرجال بسرقة ساعات ومجوهرات ونقود ومقتنيات ثمينة أخرى بقيمة تقدر بحوالي مليوني دولار.