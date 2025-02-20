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فيديو لأحدث حوادث الطيران.. تصادم طائرتين في ولاية أميركية

20
FEBRUARY
2025
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قتل شخصان على الأقل، الأربعاء، بعد تصادم طائرتين صغيرتين فى الجو جنوبي ولاية أريزونا، حسبما أعلنت السلطات الأميركية.
 
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يجري تحقيقا، في الاصطدام الذي وقع قرب مطار في ضواحي توكسون.
 
وأكدت إدارة شرطة مارانا وفاة شخصين، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيارين كانا على متن كل طائرة من الطائرتين اللتين تعرضتا للتصادم.
 
والأسبوع الماضي في ولاية أريزونا، توفي طيار في طائرة خاصة مملوكة لمغني فرقة "مويتي كروه"، فينس نيل، بعد أن انحرفت الطائرة عن مدرج في سكوتسديل واصطدمت بطائرة خاصة تجارية.
 
ووقعت 4 حوادث طيران رئيسية في أميريكا الشمالية خلال الشهر الماضي، كان أحدثها يتعلق بطائرة تابعة لشركة "دلتا" التي انقلبت على ظهرها أثناء هبوطها في تورونتو، وحادث تحطم طائرة ركاب مميتة في ألاسكا.
 
ويحتوي مطار مارانا على مدرجين متقاطعين، لكنه يعمل من دون برج مراقبة جوي.
 
وكان هناك مشروع بعدة ملايين من الدولارات لبناء برج مراقبة، لكنه تأخر تنفيذه بسبب جائحة كورونا.
 
وتهبط وتقلع من المطار عشرات الآلاف من الطائرات سنويا.
 
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