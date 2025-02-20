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زيلينسكي يرد الصاع لترامب ويصعّد..

20
FEBRUARY
2025
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وسط جو من التوتر المتصاعد بين واشنطن وكييف على خلفية التقارب الذي حصل مؤخرا مع روسيا، وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطل الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي معلقاً.

فقد اعتبر زيلينسكي الذي لم يسره كثيراً اتصال ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي يعيش في "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.

كما أضاف في حديث للصحفيين من كييف، اليوم الأربعاء أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأميركي الذي دعم بلاده كثيرا، ولترامب أيضا.

لكنه اعتبر أن الأخير "يعيش للأسف ضمن التضليل الروسي"، وفق تعبيره.

"ساعد بوتين"
إلى ذلك، أكد أنه يحق لأي دولة إجرا ء محادثات ثنائية مع أي طرف تختاره، إلا أنه رأى أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية أمس "ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة" بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

أما ردا على زعم ترامب بتراجع شعبيته إلى 4%، فقال زيلينسكي إنه سمع سابقا مثل تلك المعلومات المضللة، الآتية من روسيا.

وكان الرئيس الأميركي ذكّر مجددا أمس خلال مؤتمر صحفي من منتجع مار أيه لاغو الذي يملكه في بالم بيتش، بتراجع شعبية الرئيس الأوكراني.

كما أشار إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به موسكو أكثر من مرة أيضا.

إذ تصر روسيا على أن ولاية زيلينسكي انتهت في مايو/أيار، وبالتالي يجب على كييف إجراء انتخابات، علما أن آخر انتخابات رئاسية أجريت عام 2019.

يذكر أنه منذ عودة ترامب ثانية إلى البيت الأبيض أعلن مرارا أنه يسعى إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، كما تحدث بلطف أكثر من مرة عن بوتين، مؤكدا أن علاقة طبية تجمع بينهما.

إلا أنه مؤخرا قلب سياسة الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن رأساً على عقب عبر اتصاله ببوتين، وإرسال وفد رفيع إلى الرياض أمس للحوار مع وفد روسي بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، ما أثار غيظ كييف وقلق الاتحاد الأوروبي.

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