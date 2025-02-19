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الحصبة تتفشى في ولاية أميركية وتظهر في أخرى

19
FEBRUARY
2025
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ارتفع عدد المصابين بمرض الحصبة غربي ولاية تكساس الأميركية إلى 58 حتى الثلاثاء، كما تم تشخيص 8 إصابات في ولاية نيو مكسيكو المجاورة.
 
وقال مسؤولو الصحة العامة في نيو مكسيكو إنهم يشتبهون أن بعض الحالات التي تم اكتشافها في الولاية، مرتبطة بتفشي الحصبة في تكساس، إلا أنهم لم يؤكدوا ذلك.
 
والإثنين قالت وزارة الصحة في ولاية تكساس، إن 13 شخصا يتلقون العلاج من الحصبة حاليا في المستشفى.
 
وكان مسؤولو الصحة في تكساس قالوا الجمعة في بيان صحفي، إن المصابين إما لم يتلقوا تطعيما أو أن حالة التطعيم غير معروفة.
 
حصّنوا أطفالكم من الحصبة
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في تكساس لارا أنطون، إن هذه الحالات تركزت في مجتمع مينونايت "المتماسك الذي لم يتلق تطعيمات كافية".
 
وأوضحت أن "جينز مقاطعة ريفية للغاية، لذلك فإن العديد من العائلات ترسل أطفالها إلى مدارس خاصة صغيرة أو يتلقون تعليمهم في المنزل".
 
وأضافت المسؤولة: "الكنيسة ليست السبب في عدم تلقيهم التطعيم. إنه خيار شخصي ويمكنك أن تفعل ما تريد. الأمر فقط أن هذا المجتمع لا يذهب ويحصل على رعاية صحية منتظمة".
 
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما يسحب بموجبه الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض.
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