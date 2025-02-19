بعد نجاة ركاب طائرة أميركية انقلبت.. "معجزة" سابقة بنفس المطار

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شهد مطار بيرسون الدولي في تورنتو الذي كان مسرحاً لحادث تحطم طائرة "دلتا" الأميركية أمس الاثنين، ونجا جميع الركاب بشكل مذهل، "معجزة" سابقة قبل عقدين من الزمن.

فقد أعاد، حادث أمس إلى الأذهان ذكريات معجزة وقعت لطائرة فرنسية في عام 2005.

في التفاصيل، تحطمت طائرة إير فرانس الرحلة 358 في المطار الكندي في 2 أغسطس 2005 بعد محاولة الهبوط أثناء الأمطار الغزيرة والبرق.

ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 297 و12 من أفراد الطاقم على متن طائرة إير فرانس من الحادث، وهو ما وصفه وزير النقل الكندي آنذاك جان لابير بـ"معجزة".

اضطرابات جوية شديدة

وكانت طائرة إيرباص A340-313 قد أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وكان من المقرر أن تهبط في مطار بيرسون في تورنتو حوالي الساعة 4 مساء، قبل أن تواجه اضطرابات جوية شديدة نتيجة الطقس خلال هبوطها.

بعد ذلك، هبطت الطائرة على بعد حوالي 3,800 قدم من بداية المدرج الذي يبلغ طوله 9,000 قدم (مدرج 24L) ولم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب.

انزلاق.. ونيران اشتعلت

وانزلقت الطائرة مسافة 200 قدم خارج المدرج ودخلت في وادي إيتوبيكوك قبل أن تشتعل ألسنة اللهب فيها.

فيما استغرق إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم أقل من دقيقتين، وهو ما كان له دور كبير في عدم وقوع أي وفيات.

وتعرّض عشرة ركاب واثنان من أفراد الطاقم لإصابات خطيرة، لكن النتيجة كانت تُعتبر معجزة بكل المقاييس.

يذكر أن طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصا تحطمت خلال هبوطها، الاثنين، في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحا على الأقل.

وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت، نقلا عن "فرانس برس".

ونشر جون نيسلون الذي قال إنه أحد ركاب الطائرة في حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر الطائرة المحطمة، أرفقه بالتعليق التالي: "تحطمت طائرتنا. إنها منقلبة". وتابع: "يبدو أن معظم الناس بخير. نحن جميعا بصدد النزول".

فيما أعرب رئيس حكومة أونتاريو داغ فورد عن سعادته لعدم وقوع قتلى في الحادث.