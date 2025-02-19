living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نجاة ركاب طائرة أميركية انقلبت.. "معجزة" سابقة بنفس المطار

19
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهد مطار بيرسون الدولي في تورنتو الذي كان مسرحاً لحادث تحطم طائرة "دلتا" الأميركية أمس الاثنين، ونجا جميع الركاب بشكل مذهل، "معجزة" سابقة قبل عقدين من الزمن.
 
فقد أعاد، حادث أمس إلى الأذهان ذكريات معجزة وقعت لطائرة فرنسية في عام 2005.
 
في التفاصيل، تحطمت طائرة إير فرانس الرحلة 358 في المطار الكندي في 2 أغسطس 2005 بعد محاولة الهبوط أثناء الأمطار الغزيرة والبرق.
 
ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 297 و12 من أفراد الطاقم على متن طائرة إير فرانس من الحادث، وهو ما وصفه وزير النقل الكندي آنذاك جان لابير بـ"معجزة".
 
اضطرابات جوية شديدة
وكانت طائرة إيرباص A340-313 قد أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وكان من المقرر أن تهبط في مطار بيرسون في تورنتو حوالي الساعة 4 مساء، قبل أن تواجه اضطرابات جوية شديدة نتيجة الطقس خلال هبوطها.
 
بعد ذلك، هبطت الطائرة على بعد حوالي 3,800 قدم من بداية المدرج الذي يبلغ طوله 9,000 قدم (مدرج 24L) ولم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب.
 
انزلاق.. ونيران اشتعلت
وانزلقت الطائرة مسافة 200 قدم خارج المدرج ودخلت في وادي إيتوبيكوك قبل أن تشتعل ألسنة اللهب فيها.
 
فيما استغرق إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم أقل من دقيقتين، وهو ما كان له دور كبير في عدم وقوع أي وفيات.
 
وتعرّض عشرة ركاب واثنان من أفراد الطاقم لإصابات خطيرة، لكن النتيجة كانت تُعتبر معجزة بكل المقاييس.
 
 
يذكر أن طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصا تحطمت خلال هبوطها، الاثنين، في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحا على الأقل.
 
وقالت شركة الطيران إن رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت، نقلا عن "فرانس برس".
 
ونشر جون نيسلون الذي قال إنه أحد ركاب الطائرة في حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر الطائرة المحطمة، أرفقه بالتعليق التالي: "تحطمت طائرتنا. إنها منقلبة". وتابع: "يبدو أن معظم الناس بخير. نحن جميعا بصدد النزول".
 
فيما أعرب رئيس حكومة أونتاريو داغ فورد عن سعادته لعدم وقوع قتلى في الحادث.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout