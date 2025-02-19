رياح كوكب اسمه من دولة عربية سرعتها 72 ألف كيلومتر بالساعة

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تمكن علماء الفلك، لأول مرة، من رسم خريطة مفصلة لمناخ كوكب بعيد 900 سنة ضوئية عن الأرض، واكتشفوا فيه رياحا وصفوها بمجنونة، سرعتها تزيد عن 72 ألفا من الكيلومترات بالساعة، لأن تيارا من نفاثات رياحية قوية يتدفق على طول خط الاستواء بالكوكب الذي سماه العلماء Tylos وهو الاسم الإغريقي للبحرين من القرن السادس إلى الثالث قبل الميلاد، فيما اسم النجم الذي يدور حوله "دلمون" وهو أيضا الاسم القديم للبحرين.

لن ينجو أي كائن، إذا تواجد في "تايلوس" المعروف بأنه أول كوكب تم اكتشافه خارج المجموعة الشمسية، وبأن اسمه أيضا WASP-121b للفضائيين، والمميز بأن فيه "سطوع شمسي دائم" يملأ سماءه بألوان حمراء وصفراء وأرجوانية زاهية، على حد ما ورد عنه في دراسة منشورة بعدد هذا الأسبوع من مجلة Nature العلمية المرموقة، وتحمل أول معلومات عن مناخه الغريب.

والكوكب هو "عملاق غازي شديد الحرارة" يدور حول شمسه، أو نجمه، عن قرب يجعله سريع الدوران، إلى درجة أن السنة تدوم فيه 30 ساعة فقط، وأن مواجهة جانب واحد منه لنجمه، يجعل درجة الحرارة فيه 2000 مئوية، فيما الجانب الآخر محاط بظلام دائم، كما قمر الأرض، وهو جانب أبرد 1000 درجة مئوية من الحار. أما مناطق الحدود بين جانبيه، فهي في حالة شفق أبدي.

وجمع الباحثون هذه المعلومات باستخدام تلسكوب Very Large Telescope التابع في صحراء "أتاكاما" بالتشيلي للمرصد الجنوبي الأوروبي، أو ESO اختصارا، حيث تم التقاط الضوء المسافر منه عبر غلافه الجوي، وتحليله بحثا عن طبيعة ما فيه من عناصر ومركبات، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من دراسة البنية الثلاثية الأبعاد لغلاف جوي تابع لكوكب خارج النظام الشمسي بمثل هذا العمق والتفصيل.

كوكتيل من الرياح المجنونة

ومن تحليل الغلاف الجوي، وجدوا طبقة عليا من رياح الهيدروجين، تحتها يأتي تيار نفاث سريع جدا من الصوديوم، ثم رياح من التيتانيوم، تليها أخرى من الحديد، والتي تغير سرعتها بطرق لم تتنبأ بها النظريات ، وفقا لما تقول Julia Victoria Seidel العاملة بمرصد ESO الأوروبي، والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي ذكرت فيها أن الغلاف الجوي للكوكب "يتصرف بطرق تتحدى فهمنا لكيفية عمل الطقس، ليس في الأرض فقط، بل بكل ما في الكون من كواكب، وهو ما يجعل الأمور كأنها ضرب من الخيال العلمي"، وفق تعبيرها.

قالت أيضا إن: "ما وجدناه كان مفاجئا، وهو تيار نفاث يكوّر المواد حول خط استواء الكوكب، بينما يحرك تدفق رياحي منفصل عند مستويات أدنى من الغلاف الجوي الغاز من الجانب الساخن إلى الجانب الأشد برودة، وهو ما لم يسبق رؤية هذا النوع من المناخ من قبل على أي كوكب"، وفق تعبيرها عن كوكتيل من الرياح المجنونة، تعصف في "تايلوس" بسرعة 45 ألف ميل بالساعة.

ووجدت الأبحاث الجديدة أن التيار النفاث في الكوكب يكتسب سرعة ويقلب غلافه الجوي بعنف في الأعلى أثناء عبوره الجانب المشرق "لذلك تبدو أقوى الأعاصير وأعنفها في نظامنا الشمسي هادئة بالمقارنة مع سرعات رياح مجنونة لا تصدق" فيما قالت طالبة دكتوراه بجامعة Lund University السويدية، هي Bibiana Prinoth المشاركة بالدراسة "إن قدرتنا على دراسة تفاصيل التركيب الكيميائي وأنماط الطقس لكوكب على هذه المسافة الشاسعة هي أمر لا يصدق، ومن المذهلات".