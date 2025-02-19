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لطخ جسده بالدم فرفضت.. سر انهيار زواج تشارلز وديانا يُكشَف

19
FEBRUARY
2025
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بينما لا تزال حياة الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا محاطة بالكثير من الغموض رغم مرور سنوات طويلة على انفصالهما، ثم وفاتها بحادث سير مروع هز العالم، خرجت أسرار جديدة للعلن تكشف السبب الحقيقي وراء انهيار الزواج الملكي.
 
ففي كتاب جديد للكاتب الملكي توم كوين بعنوان "نعم سيدتي: الحياة السرية للخدم الملكيين"، الذي سيصدر الشهر المقبل، كشف أحد العاملين في قصر بالمورال عن خفايا في زواج الثنائي الذي بدأ بالتدهور خلال إقامتهما في القصر الاسكتلندي بعد فترة قصيرة من زفافهما في العام 1981.
 
وقال أحد الخدم الملكيين، إن قصر بالمورال مكاناً لا تفضله الأميرة ديانا، حيث كانت تشعر بالملل من الأنشطة الريفية التقليدية التي كانت جزءاً من الحياة في القصر، وفق ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.
 
صدمة.. ودماء
كما أن ديانا لم تكن مولعة بالرياضات الريفية رغم أنها نشأت في بيئة تحب الصيد، وهو ما شكل صدمة للأمير تشارلز، الذي كان عاشقاً لرياضة صيد الثعالب.
 
وبحسب التقاليد الملكية، كان تشارلز يلطخ جسده بدماء أول ثعلب أو غزال يصيده، وهو تقليد لم تتجاوب معه ديانا، مما أدى إلى توتر ملحوظ بينهما منذ البداية.
 
دمرت لوحته
كذلك، استمر التوتر بين الزوجين بسبب التباين الواضح في شخصيتيهما؛ بينما كان الأمير تشارلز يستمتع بالقراءة، والرسم، وكتابة الرسائل، كانت ديانا تميل إلى التفاعل الاجتماعي والمحادثات.
 
وفي إحدى المرات، بينما كان تشارلز يرسم على شرفة القصر، غادر لبعض الوقت ليعود ويجد أن ديانا قد دمرت لوحته وجميع أدواته احتجاجاً على انشغاله عنها. هذه التصرفات تعكس التباين الكبير في اهتماماتهما وطريقة تعاملهما مع بعضهما البعض.
 
سريع الغضب
أيضاً، كشف الكتاب جوانب أخرى من شخصية الأمير تشارلز، حيث وصفه الخدم الملكيون بأنه سريع الغضب إذا لم تُنفذ طلباته بدقة.
 
وكان يفقد أعصابه عندما لا يُقدّم له "فنجان الشاي المثالي" أو إذا لم يوضع معجون أسنانه بالطريقة التي يفضلها.
 
مع ذلك، يُقال إنه كان يندم سريعاً على نوبات غضبه، وعلى الرغم من أن تشارلز وكاميلا كانا يعاملان موظفيهما بلطف، إلا أن هناك دائماً مسافة بينهما وبين الخدم.
 
ويستعرض الكتاب تجارب الخدم الملكيين عبر السنين، ويقدم لمحة عن التوترات التي شابت العلاقة بين الزوجين الملكيين، مشيرا إلى أن علاقة الأمير تشارلز وديانا كانت مليئة بالصراعات والاختلافات منذ البداية.
 
وفي عام 2018، كشف كتاب سيرة ذاتية للكاتب روبرت جوبسون، أن تشارلز كان متردداً بشأن زواجه بديانا، حيث عبّر عن إحباطه لأصدقائه في وقت لاحق، قائلاً إنه كان يرغب في التراجع عن الزواج أثناء فترة الخطوبة العام 1981؛ بسبب صعوبة استمرار العلاقة.
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