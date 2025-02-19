«لقاء الدرعية» ينهي القطيعة الأميركية ــ الروسية

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الشرق الأوسط السعودية: عبد الهادي جبتور-

أنهى اللقاء الذي عقد في الدرعية شمال غربي العاصمة السعودية الرياض، أمس (الثلاثاء)، بين وفدين رفيعين أميركي وروسي، برعاية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، القطيعة بين واشنطن وموسكو منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وجددت السعودية، خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، الترحيب باستضافة المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

وافتُتحت محادثات الدرعية بين وزيري الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف، بحضور نظيرهما السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، وذلك في إطار سعي المملكة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا.

ونجح الوفدان الأميركي والروسي في تحقيق اختراق إيجابي، من خلال الاتفاق على عودة موظفي البعثتين الدبلوماسيِّتين، وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أن محادثاتهما، كانت «مثمرة»، ووصَفَاها بأنها «خطوة مهمة إلى الأمام».

وقرّر وزيرا الخارجية روبيو ولافروف تعيين فرق للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.